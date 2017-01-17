Как научиться правильно питаться: ТОП-9 советов от диетолога

Нужно полагаться не на силу воли, а вместо нее использовать силу ограничения

Перейти на правильно питание бывает довольно трудно. Особенно, если раньше вы ни в чем себе не отказывали. Кроме того, важно также силу и большое желание, которые помогут бороться с искушением.

Австралийский диетолог Клэр Коллинз дала девять советов, как научиться правильно питаться, передает Новое время.

По ее словам, нужно полагаться не на силу воли, а вместо нее использовать силу ограничения – сознательное решение избегать ситуаций, в которых вам потребуется сила воли для отказа от любимой еды.

ТОП-9 стратегий, которые помогут избежать искушений:

1. Держите вазу с фруктами на видном месте в кухне, тогда как остальную еду прячьте в холодильник или помещайте в непрозрачные контейнеры.

2. Когда идете в супермаркет, составляйте заранее список, в котором не будет печенья, шоколадных батончиков и переработанных продуктов. Исследования показывают, что те, кто придерживается предварительного плана, едят больше овощей и фруктов, чем те, кто ходит в магазин без списка.

3. Съешьте что-нибудь полезное перед тем, как отправиться с друзьями на кофе, так что вам не придется смотреть в меню, глотать слюну и повторять, как мантру, "мне только кофе, пожалуйста". Исследование с участием 22 000 взрослых американцев показало, что те, кто пьет кофе или диетические напитки, также едят больше вредной еды (например, фастфуда).

4. Откажитесь от перекусов шоколадками и прочими сладостями.

5. Разработайте здоровую пищевую политику на рабочем месте, чтобы на встречах всегда были вода и фрукты.

6. Всегда держите поблизости яблоко или другой фрукт (в ящике стола, сумке, рюкзаке или машине), чтобы, проголодавшись, не соблазниться шоколадным батончиком.

7. Не кладите на тарелку много еды, чтобы избежать синдрома "чистой тарелки", вынуждающего вас доедать даже то, что доедать вам не хочется. Исследования показывают, что люди съедают около 92% того, что накладывают себе. Если все-таки хотите съесть больше – лучше добавьте в тарелку салата.

8. Не поддавайтесь на акции, побуждающие накупить продуктов "про запас". Согласно исследованиям, люди, покупающие продукты в больших упаковках, съедают больше, чем те, кто предпочитает стандартные упаковки.

9. Если вы имеете дело со шведским столом, сначала осмотрите весь ассортимент и выберите самое полезное из предложенного.

Исследования показывает, что большинство людей набирают то, что видят первым. Поэтому если шведский стол организовываете вы, поместите самые полезные продукты как можно ближе к гостям.

Кроме того, Клэр считает, что если вы хотите перестать "слетать" с диеты и постоянно перекусывать "автоматически", потратьте время на разработку правильной стратегии. Распланируйте свое питание заранее, чтобы избежать порывов съесть или выпить то, что не принесет вам пользы.

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