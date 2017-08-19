Как не дать ребенку вырасти агрессором

Что делать с детской агрессивностью? Можно ли предотвратить злость ребенка? Ответы на эти и другие вопросы мы искали вместе с Натальей Простун, практикующим семейным и детским психологом, и Татьяной Моисенковой, детским психологом, психотерапевтом, травматерапевтом Психологической кризисной службы.

БЕЗ ШЛЕПКОВ И КРИКОВ

Абсолютно в любой ситуации. Иначе истеричная реакция мамы с папой на то, что не нравятся им, порождает агрессивную реакция ребенка на то, с чем не согласен он. Учтите: агрессия ребенка — это не только топанье ногами и размахивание кулаками. Замкнутость, плохая успеваемость, сопротивление родительским (и учительским) наставлениям и просьбам, слезы в ответ на замечания — это также форма агрессии, просто она направлена не на других, а на самого ребенка. И она также — следствие шлепаний и криков. Аутоагрессия (когда ребенок дергает себя за волосы, бьется головой о стену, ругает себя за ошибки, кусает руку или губы) требует консультации специалиста.

"НЕЛЬЗЯ" — НАРАЩИВАЙТЕ

Любой человек (и ребенок не исключение) хочет, чтобы "жизнь прогнулась" под него. Потому большое количество ограничений вызывает протест и злость. Наращивайте число "нельзя" постепенно, стараясь свести их к жизненно необходимому минимуму.

Обратите внимание: в кризисные периоды развития ребенка — в 2—3 года, 6—7 лет, 11—12 и 14—16 — с "нельзя" стоит быть внимательнее вдвойне и стараться почаще искать с ребенком компромисс. А там, где это невозможно, — давать ему иллюзию выбора ("Ты хочешь надеть синюю или белую шапку?" вместо "Ты должен надеть шапку").

АРГУМЕНТИРУЙТЕ "НЕТ"

Запрет без объяснений — это неопределенность и насилие, что вызывает гремучую смесь тревоги и гнева. Потому родительское "нет" всегда должно быть аргументировано. Совсем малышей при этом следует переключить на другое (разрешенное) времяпрепровождение, а со старшими детьми нелишним будет найти компромиссное решение.

ВСЕГДА БУДЬТЕ ЗЕРКАЛОМ

При приступах детской агрессии проговорите ощущения ребенка, но без повышения тона, ярлыков и раздражения. Примерно так: "Я вижу, ты сердишься, что я тебе запрещаю играть с огнем. Я понимаю твою злость. Но поверь, это опасно, ты обожжешь руки, а это больно". Ребенку постарше: "Я знаю, ты сердишься, что я запрещаю тебе бегать в одной майке. Но ты совсем недавно переболел, а это может вызвать бронхит. Хорошо, давай не надевай кофту, но хотя бы футболку стоит".

Во-первых, дети не всегда понимают, что с ними происходит, когда они возмущаются (особенно маленькие). Поэтому проговаривание их чувств снижает напряженность. Во-вторых, констатация родителями эмоций ребенка показывает ему, что те его понимают, что они чутко к нему относятся. А это — залог доверия родителям, благодаря чему впоследствии ребенок будет меньше воспринимать родительские наставления в штыки.

ТАБУ НА КОНФЛИКТОГЕНЫ

"Ты обязан" — фраза, вызывающая агрессию. Но есть ряд менее очевидных, но не менее конфликтогенных обращений, так как они содержат скрытую агрессию и посыл "ты — виноват". А именно: "Если ты не сделаешь так-то, я..." (шантаж и угроза), "Такое мог сказать только ты" (оскорбление), "Почему так поздно?" (допрос), "Ты постоянно не выполняешь обещания" (критика), "Завтра мы едем туда-то" (приказ), "Так будет лучше" (навязывание), "Ты посмотри! Кто-то еще делает, как ты?" (сравнение).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ученые объяснили, почему нельзя сдерживать негативные эмоции

"БЕШЕНСТВО" РОДИТЕЛЕЙ: ПУТЬ К СПОКОЙСТВИЮ

ИЩИТЕ ВИНОВНЫХ

Чувствуете, что взорветесь? Глубоко подышите, пока градус негодования пойдет на спад. Теперь отстраненно поищите причину: почему вы готовы были отреагировать махровой агрессивностью? Осознание причины поможет вам мыслить и действовать без агрессии. Задумайтесь также над тем, что "бешенством" вы все равно не избавитесь от злости и не измените ситуацию. Так стоит ли топать ногами и размахивать кулаками?

РАЗРЕШИТЕ СЕБЕ ЗЛИТЬСЯ

Вместе с тем не чувствуйте себя виноватым, если были готовы взорваться: гневаться — это так же естественно, как и радоваться. Другое дело, что высказывать возмущение надо спокойно и конструктивно.

Если злость вызвана ситуацией в прошлом (час назад, день, год), а нынешняя просто стала последней каплей — подумайте, как вы можете разрешить вопрос постфактум.

ОТПУСТИТЕ СВОЙ ГНЕВ

Продумывая план действий, не психуйте, что вовремя не изменили ход вещей, — той минуты все равно уже не вернуть. А пока отпустите злость через какое-то приятное действие, связанное с движением, — вашему организму необходимо отработать адреналин, который сейчас зашкаливает, и вместе с тем получить порцию удовольствия. Может помочь активная игра на воздухе с ребенком или пробежка в компании любимой собаки.