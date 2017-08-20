Как подготовить малыша к садику: психологи раскрыли способы решения самых частых проблемных ситуаций

Еще две недели — и начнется детсадовская пора. Как всякая жизнь в со­циу­ме, она не обойдется без выяснений отношений. И так как дети не всегда способны к анализу чувств и возможности тут же реализовать желания, этот процесс будет весьма эмоционален и даже может закончиться маханием кулаками.

Вместе с экспертом Татьяной Михеенко, психологом высшей категории и психотерапевтом, мы рассмотрели типичные проблемные ситуации, вынеся за скобки участие в их разрешении педагогов сада. Конечно, ряд вопросов требуют их привлечения. Но в большинстве случаев проблемы нужно решать с собственным ребенком, так как они возникают главным образом из-за поведенческих реакций детей, которым им прямо или косвенно научили родители. А значит, работать над проблемой, возникшей в саду, нужно прежде всего внутри семьи.

ПОДРАЛСЯ С ТОВАРИЩЕМ — НЕ ВМЕШИВАЕМСЯ

Если драки ребенка происходят один раз в два-три месяца — это одна из форм взаимодействия детей, и предпринимать ничего не стоит. Если чаще — стоит выяснить подробности инцидентов у самого ребенка и воспитателя. Если дерущиеся одного возраста, не спешите вмешиваться: дети учатся отстаивать личностные границы, а это умение им пригодится во взрослой жизни. К тому же, как правило, такие драки со временем сходят на нет. Если чужой ребенок кидает­ся стульями и прижимает к стенке вашего ребенка, угрожая вилкой выколоть глаза — ваше вмешательство необходимо, как и в случае, если драчун старше вашего ребенка или напа­дающих двое. При этом своему ребенку внушите, что о такой неравной атаке он должен обязательно рассказывать воспитателю.

Категорически запрещено во всех случаях решать проблему с обидчиком — только с его родителями.

Если зачинщик драк — ваш ребенок, рассказывайте ему на примере действий вымышленного мальчика, как можно взаимодействовать с детьми в той или иной ситуации без кулаков.

БОРЕТСЯ ЗА ЛИДЕРСТВО — КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ИГРАЕМ В НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Дети, которые хотят стать центром, но не получают такого места в коллективе или теряют его, могут отказываться идти в сад, драться там, обижать конкурента, не слушать воспитателей. Такие реакции вызывает злость из-за невозможности быть победителем.

Выход — каждый вечер играйте с ребенком в любые настольные игры, и ни в коем случае не поддавайтесь. Это будет тренировать его умение принимать поражение. При этом, проигрывая сами, говорите: ох, не смог! Ну ничего, в следующем раунде победа за мной. Это закрепит у ребенка понимание, что жизнь — это череда побед и неудач, и приучит его спокойно реагировать на такое положение вещей.

ПОДАРИЛ СВОЮ ИГРУШКУ ДРУГУ — ХВАЛИМ И НЕ ОБЕЩАЕМ ЕЕ ЗАМЕНЫ

Притом хвалим за такой жест не только, если ребенок радостно сообщает о нем, но и когда хнычет, желая вернуть игрушку назад. Примерно так: "Я горжусь тобой! Теперь твой друг счастлив и радуется, так поступают настоящие друзья". Также объясняем, что подарки не забирают. Ни в коем случае нельзя говорить: "Не расстраивайся, купим новую". Это учит не щедрости, а расточительству. Если же дарения происходят с завидной регулярностью — насторожитесь: возможно, это подкуп с целью расположить другого ребенка (детей), а такое чаще происходит при заниженной самооценке ребенка. Работайте над ее повышением и чаще хвалите чадо.

ДЕТИ ХВАСТАЮТ НОВИНКАМИ — ГОВОРИМ "ЗАТО"

Если ребенок огорчается из-за того, что Вася сегодня принес в сад брендового робота, а Маша — модную куклу из рекламы, каждый раз акцентируем его внимание: "Зато у тебя есть машина на управлении, а у Васи и Маши — нет".

Просит купить "такую игрушку, как у них?". Говорим: "Я услышала, и как будет возможность — куплю". Если ребенок не бредит этой игрушкой, напоминая вам о ней изо дня в день, — забудьте о ней и вы. Если просит, просит — постарайтесь купить альтернативу ей, равноценную по сути, но более щадящую для вашего бюджета. А если ребенок выдаст: "Это же не как у Васи", снова сакцентируйте его на "зато".

У НЕГО ОТБИРАЮТ ИГРУШКИ — УЧИМ ОБЛИЧАТЬ

Объясните ребенку, что в таком случае нужно громко сказать: "Эта игрушка моя, и я тебе ее не давал". Как правило, публичное обличение действует на отбирающего, как стоп-кран, а ваш ребенок обходится от ябедничества.

Если отбирающий — ваш ребенок, то на примере истории сказочных героев из раза в раз разбирайте действия и чувства отнимающего и его жертвы. Скажем, шел ежик с корзиной яблок. А на мосту его остановил другой еж и отобрал корзинку. Ваши вопросы ребенку: "Что почувстовал первый ежик?", "Почему именно это"?", "Хотел бы второй еж, чтобы так с ним поступил первый? Почему?", "А как должен поступить второй еж, если захотел яблок или корзинку, принадлежащие первому ежу?". Такой анализ будет записывать в сознании ребенка адекватные реакции на желание поиграть чужой игрушкой.

НЕ ХОЧЕТ УТРОМ ИДТИ В ДЕТСАД — УЧИМ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ

Если в саду ребенок хнычет, что хочет домой — возможно, это происходит из-за неумения существовать в коллективе и вне дома. Не спешите отказываться от сада: учите взаимодействию с ровесниками и не бойтесь слез ребенка — сейчас он расстраивается, но когда проблемы сосуществования с людьми станут масштабнее, у него будут навыки и опыт их разрешения. Получить навыки социализации на детских площадках невозможно: да, дети играют с ровесниками, но за спиной всегда есть родитель, который защитит или подскажет пути решения конфликта, не дав ребенку даже толком осознать ситуацию.

ПОКАЗЫВАЕТ ПОПУ — АКЦЕНТИРУЕМ ВНИМАНИЕ НА РУКЕ

Демонстрирует вам (и не только вам) попу или гениталии — мол, ого-го, что у меня есть! Скажите: "А еще у тебя есть руки, ноги и голова". Не увидев особенного интереса у родителей, ребенок и сам потеряет к этим частям тела интерес.

Не переживайте, что ребенок продолжит "демонстрацию" в детсаду, откуда наверняка ее и принес. Повышенный интерес к гениталиям — часть полового развития детей, и он не станет нездоровым, если его не "подкармливать" своим вниманием. Ну а если ребенок покажет попу в ответ на просьбу убрать разбросанные игрушки, объясните недопустимость такой реакции на просьбы в принципе и не акцентируйте на оскорбительности именно этого способа выражения протеста.