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Как полнолуние влияет на сон http://www.segodnya.ua/img/article/7881/44_main.1484333102.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/44_tn.1484333102.jpg Здоровье Исследование длилось неделю, в нем приняло участие почти шесть тысяч детей

Как полнолуние влияет на сон

Сегодня, 01:23

Исследование длилось неделю, в нем приняло участие почти шесть тысяч детей

Лунные фазы влияют на сон детей
Лунные фазы влияют на сон детей

Канадские ученые провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что при полнолунии дети плохо спят. Их сон становится беспокойным, а утром от недосыпания они плохо себя чувствуют, пишут Новости Ю.

Самочувствие всегда напрямую зависит от состояния сна, но полнолуние никак не влияет на взрослых людей, в отличие от детей возрастом от рождения и до 11 лет. В эти периоды дети не только тревожно спят, но и плохо засыпают. Каждый ребенок, принимавший участие в исследовании, спал на 5 минут меньше обычного времени.

Также ученые установили, что полнолуние никак не сказывается в период бодрствования детей, которые оставались активными и подвижными все дневное время. Исследование длилось неделю, в нем приняло участие почти 6 тыс. детей разных социальных групп и национальностей. Во время сна детям надевали специальные браслеты – акселерометры, считывающие движения тела, когда ребенок находился во сне.
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