Как понять, что у вас гормональный сбой

В нашей жизни гормоны играют очень важную роль. Но мы не придаем им особого значения, пока не появятся явные проблемы. Очень важно распознать проблему в зародыше, чтобы избежать серьезных последствий, пишет u-news.com.ua.

1. Хроническая усталость. Переутомление испытывают абсолютно все люди. Однако если вы чувствуете его постоянно – то это уже звоночек. Причина может быть в гормоне-прогестероне, или же в дисфункции щитовидной железы. Посоветуйтесь с врачом, возможно вам нужно сдать анализ крови.

2. Бессонница. Низкий уровень прогестерона может быть причиной бессонницы. Однако, возможны и другие причины, например, стресс.

3. Проблемы с памятью. Проблемы с щитовидной железой могут вызвать проблемы с памятью. Изменения в уровне таких гормонов как эстроген и прогестерон так же влияют на память.

4. Угри. Если перед менструацией появляются прыщики, это не страшно. Однако если они не сходят с лица совсем, проблема может быть в повышенном уровне андрогенов. По этой причине сальные железы начинают усиленно работать, вызывая закупорку пор.

5. Проблемы с животом. Желудочно-кишечный тракт очень чувствителен к гормональным сбоям, которые приводят к боли, вздутию, тошноте.

6. Головные боли. Существует множество причин для возникновения головной боли. Однако, если вы испытываете их в одно и то же время месяца, возможно проблема в снижении уровня эстрогена.

7. Изменения в структуре груди. Обратите внимание на свою грудь. Если она не такая плотная, как обычно, это может быть вызвано снижением уровня эстрогена. Если же она плотнее, чем обычно, то наоборот, уровень подскочил. Так или иначе, вам следует проконсультироваться с врачом.

8. Нерегулярные менструации. Проблемы с эстрогеном и прогестероном могут вызвать частые задержки или отсутствие менструаций. Также это может быть признаком появление кисты в яичниках. В любом случае необходима консультация специалиста.

9. Приливы. Очень неприятное состояние. Часто возникает в период пременопаузы. Возникает по причине низкого уровня эстрогена.

10. Частые перепады настроения и депрессия. На настроение влияют изменения в уровне эстрогена. Нарушенный баланс влияет на дофамин и серотонин. Из-за этого возникают перемены настроения.

11. Повышение аппетита. Эстроген влияет на лептин, который отвечает за чувство голода.

12. Диарея. Организм так реагирует на изменение уровня прогестерона или эстрогена. Следует также обратить внимание и на другие симптомы.

13. Вагинальная сухость. Периодически это случается. Но если это явление частое, то проблема в снижении уровня эстрогена.

14. Низкое либидо. Если интим вам неинтересен, возможно, дело в снижении тестостерона.