Как понять, что вы употребляете слишком много белка

Несмотря на то, что белок действительно является очень важным питательным веществом, его переизбыток в организме может вызвать побочные эффекты

Для многих людей белок находится на первом месте в списке необходимых питательных веществ. Любая диета включает в себя большое количество белка. Тоже самое касается и тренировок: каждый тренер скажет вам, что протеин необходим для набора мышечной массы. В школе детей учат тому, что белок является самым важным питательным веществом для организма человека. Но не слишком ли много внимания мы уделяем этому веществу?

Несмотря на то, что белок действительно является очень важным питательным веществом, переизбыток этого питательного вещества в организме может вызвать побочные эффекты. Минимальное ежедневное потребление белка составляет от 50 до 75 граммов. Но существует столько продуктов, которые содержат белок, что многие люди, сами того не замечая, значительно превышают дневную норму. О том, как определить переизбыток белка в организме, пишет likar.info.

Вы набрали лишний вес. Одним из основных признаков того, что в вашем рационе слишком много белка, является стремительный набор веса. Если вы увеличите потребление белка, не сокращая другие виды питательных веществ, вес будет постепенно увеличиваться. Если вы хотите нарастить мышечную массу, такой набор веса может сыграть вам на руку. Тем не менее, важно контролировать количество потребляемого белка, так как он может привести к негативным последствиям.

У вас появились проблемы с почками. Почки помогают фильтровать все отходы, которые производятся с потреблением белка. Чрезмерное потребление белка заставляет почки работать в усиленном режиме, что может привести к их заболеванию.

Ваш организм обезвожен. Когда ваши почки находятся в процессе вывода отходов, они выпускают в кровь азот мочевины. Чем больше белка в организме, тем больше азота мочевины производят почки. Это приводит к тому, что организму требуется все больше и больше воды, чтобы вымыть это опасное вещество. Если вы обезвожены, причиной может быть именно переизбыток белка.

У вас низкий уровень кальция. Белок вымывает кальций из костей. Кислоты, которые выделяются всякий раз, когда вы потребляете белки, трудно переваривать без кальция. Однако, если вы не употребляете достаточное количество кальция, организм автоматически начнет брать кальций из костей, уменьшая их прочность и долговечность. В многочисленных исследованиях показано, что люди, употребляющие больше белка, чем положено, имеют более слабые кости, в отличие от тех, кто придерживается нормы.

У вас появились проблемы с сердцем. В мясе, которое является основным источником белка животного происхождения, содержатся насыщенные жиры. В растительном белке таких жиров нет. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение растительному белку, так как животный может вызывать сердечно-сосудистые заболевания.

У вас замедлился кетоз. Очень часто люди, сидящие на низкоуглеводных диетах, пытаются восполнить нехватку питательных веществ белком. Однако это очень вредно для организма. Замедление кетоза является признаком избытка белка и недостатка углеводов. Вместо того, чтобы заменять углеводы белком, потребляйте больше овощей с низким гликемическим индексом и полезных жиров.

У вас появилась подагра. Ученые доказали, что диета с высоким потреблением животных белков увеличивает риск развития подагры. Это связано с тем, что животные белки содержат много пуринов, которые повышают уровень пуриновой кислоты в организме. Снижение потребление животного белка или замена его растительным помогут снизить риск.