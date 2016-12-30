Как правильно пить на Новый год: секреты застолья без похмелья

В процессе новогодних праздников пить будут все, или почти все. Ну и пейте себе на здоровье, только правильно! А правильно пить, как и правильно есть, надо учиться. Предлагаем вам небольшой курс пития во благо, пишет facenews.ua.

Прежде всего, чтобы ускорить переработку организмом алкоголя, принимать его нужно небольшими порциями. Ученые доказали, что если за некоторое время до застолья принять небольшую дозу, то в организме активизируется защитный "противоалкогольный" механизм, то есть, когда начнется вечеринка, мы встретим алкогольные токсины во всеоружии. Правда, такой подход работает лишь в первые дни праздников, потом организм на такие хитрости уже не ведется.

Перед застольем рекомендуется пить алкоголь в дозе не более одной десятой от предполагаемого последующего объема, не позже чем за два часа и не раньше, чем за пять часов до начала празднования.

В процессе застолья пейте медленно и делайте как можно большие интервалы: выпивайте по 30-50 мл крепкого напитка как минимум через пол часа после предыдущего приема. Наш организм способен безболезненно и даже с пользой перерабатывать строго определенное количество алкоголя. Это 50 грамм крепких напитков и 100 граммов сухого вина, выпитых медленно, в течение получаса.

Если вы выпьете бокал вина за секунду, то подвергнете организм стрессу и нейтрализует все положительные эффекты от выпитого. Но если растянете его хотя бы на полчаса, организм начнет работать с полезными веществами, входящими в состав напитка. Этот процесс связан с ритмом метаболизма: бокал вина содержит около 50 граммов этанола и его нужно переработать, чтобы затем усвоить из напитков полезности (например, содержащиеся в красном сухом вине антиоксиданты).

Кроме того, медленное потребление напитков позволит более адекватно оценивать изменение своего состояния, чтобы вовремя остановиться и не совершить нечто, о чем вы будете горько сожалеть;)). Как известно, мы, девушки, выпив бокальчик-другой, становимся особенно веселыми, счастливыми, открытыми миру и новым отношениям, на которые никогда бы не решились в трезвом уме и здравой памяти!

Кстати, принимать алкоголь нужно с большим количеством воды (либо разбавляя, либо обильно водой запивая), но ни в коем случае нельзя потреблять спиртное с газированными или сладкими напитками: алкоголь быстрее всасывается в кровь с газами (именно поэтому шампанское считается одним из самых опасных для мозга напитков), а глюкоза конкурирует с этанолом в первенстве по расщеплению. Поэтому сладкий алкоголь лучше не пить. Убийственный эффект производят коктейли, и не только потому что в их составе, как правило, сладкий ингредиент, а потому что намешаны разные виды алкоголя, с которыми организму сложно разобраться. Это приводит не только к быстрому опьянению, но и к отравлению организма.

Что касается закуски, то ешьте как можно больше содержащей клетчатки пищи – в первую очередь, овощей и зелени, которые максимально эффективно выводят из организма токсины. Важное правило как в отношении алкоголя, так и пищи -умеренность, чтобы алкоголь не задерживался вместе с едой надолго в кишечнике. Не рекомендуются острые, содержащие чеснок, хрен, лук, горчицу, перец, уксус – все это замедляет окисление алкоголя. Ни в коем случае не принимайте спиртное со сладостями, в том числе и фруктами! Это наихудшее сочетание!

И побольше двигайтесь, танцуйте, не сидите за столом! Если мышцы работают, потребление энергии больше, а значит, токсины лучше сжигаются.