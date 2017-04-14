Как правильно выйти из поста: ешьте овощи на гриле и пейте больше кислого

Сегодня, 09:00

Эксперты рассказали об основных правилах белкового застолья

Как правильно выйти из поста: ешьте овощи на гриле и пейте больше кислого

Через два дня люди, которые постились и воздерживались от скоромного, и те, кто себя ни в чем не ограничивал, равно могут заработать проблемы с желудочно-кишечным трактом во время пасхального застолья. Первые, отвыкнув от животного белка, рискуют получить несварение желудка, вторые — переесть. Как этого избежать?

НАШИ ЭКСПЕРТЫ:

  • Наталья Гордиенко, терапевт высшей категории
  • Людмила Денисенко, диетолог, член Евроассоциации по изучению ожирения

ПЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ СОБЛЮДАВШИХ ПОСТ

1. В первый день ешьте овощи на гриле. На саму Пасху 75% вашего меню должно состоять из овощей: тушеных, вареных, поджаренных на сковороде или приготовленных на гриле. Разрешены также кусочек кулича, твердого сыра и одно яйцо. С него и начните праздничную трапезу вприкуску со свежими овощами и/или зеленью: содержащиеся в них ферменты помогут перевариванию пищи.

2. Шашлык — из морепродуктов. Стейк можно лишь через 5—7 дней после поста, если вы здоровяк, и через 1,5 недели, если вы имеете любые хронические заболевания. Полтора месяца поста ваше меню было почти на 100% углеводным. А поскольку организм подстраивается под рацион, выделяя определенные ферменты, то теперь ему предстоит новая перестройка. Это нагрузка на адаптативную систему и, как следствие, — на иммунитет, сердце, сосуды и ЖКТ. Потому на Пасху возможен лишь шашлык из морепродуктов. И не смешивайте его с другими видами животного белка: блюдами из сыра и/или яиц.

3. Сдабривайте еду "сырыми" специями. Любые приправы (без соли и глутамата натрия) стимулируют работу ЖКТ. Но при термообработке они в несколько раз хуже справляются с выработкой ферментов. Потому сдабривайте специями уже готовую пищу.

4. Пейте антикислоты. При переедании, а также переходе на белковое меню, клетки организма закисляются. Антидот — щелочные напитки: отвар зеленых овощей, шиповника, узвар и минеральная вода без газа. Пейте их не только на Пасху, но и в последующие 7—14 дней: через 1,5 часа после еды и за 30 минут до нее.

5. Принимайте уголь при головной боли. Если "стал" желудок и при этом трещит голова — наверняка возникла интоксикация организма. Выпейте сорбент: энтеросгель, смекту, полисорб, микрокристаллическую целлюлозу согласно инструкции или активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса). Если присоединились ощущения, как при гриппе, или не стало лучше через 2—3 часа — пейте маленькими глотками три литра немного подсоленной воды и вызывайте рвоту. После выпейте несладкой воды с лимоном или чай из ромашки. И 3—4 часа не ешьте ничего.

ВАЖНО! Несварение желудка упредит употребление лишь одного вида животного белка за присест и выход из постного меню на протяжении минимум семи дней

…И ТЕХ, ЧЬЕ МЕНЮ НЕ БЫЛО ПОСТНЫМ

1. До праздника — лимон и отруби натощак утром. Тяга накладывать в тарелку всего и побольше часто может быть вызвана интоксикацией: организм не усваивает пищу полноценно и требует еще больше для получения питательных веществ. Очистить организм перед праздничным застольем помогут 2—3 дольки лимона со стаканом воды натощак и 1—2 ст. л. отрубей через 15 минут после этого: они снизят гнилостные процессы в кишечнике, застой в печени и сработают как сорбент.

2. При желании "что бы еще съесть" пейте воду с солью. Если вы уже наелись от пуза, но рука так и тянется что-то пожевать — не исключено, что вы просто хотите пить. Выпейте стакан воды, а затем съешьте несколько крупинок соли: она снижает жажду, удерживая воду в организме. Как вариант — выпейте зеленый чай без сахара: он снижает тягу к еде, воздействуя на лептин, который регулирует энергетический обмен.

3. Не увлекайтесь колбасами, бужениной и сыром. А также — ветчиной и колбасками гриль, если деликатесы куплены в магазине. Они содержат непомерное количество соли (а также ее производных — глутамат натрия, бикарбонат натрия, йодид натрия) и пищевых добавок: и то, и другое стимулирует аппетит, и потому хочется есть еще и еще. А это чревато как минимум перееданием, причем не самой полезной пищи.

4. На застолье должны быть шпинат и яблоки. А также — блюда из тыквы, фасоли, орехов и рыбы. Они содержат магний и цинк, упреждающие возбуждение нервной системы, и хром, снижающий желание поесть за счет повышения чувствительности тканей к инсулину.

5. Сервируйте стол в цвета "мини-аппетит". Красный, синий, сиреневый и темно-зеленый снижают желание поесть. Потому на праздник таких оттенков должны быть посуда, салфетки и скатерть.

ВАЖНО! С перееданием справится посуда синего цвета, шпинат, фасоль в праздничном меню и лимон с отрубями по утрам.

5 ПОВОДОВ СЪЕСТЬ ПИСАНКУ

  1. Является эликсиром молодости. Даже после тепловой обработки яйцо содержит столько же антиоксидантов, как 45 г свежих яблок.
  2. Яйцо упреждает переедание. Разговение им снизит тягу к еде на 30%. При этом в одной писанке — максимум 50 ккал.
  3. Желток схож с поливитаминами. В нем15 минералов и столько же витаминов из 22 возможных
  4. Улучшает настроение. Триптофан в белке стимулирует выработку серотонина — гормона счастья.
  5. Белок яйца — самый полноценный. Он содержит все 18 аминокислот из существующих и усваивается организмом на 98%.

ПРИЗНАКИ ПОЛЕЗНЫХ ЯИЦ

Сварены не дольше одной минуты после закипания. Иначе полиненасыщенные жирные кислоты в желтке разрушаются, а белок хуже усваивается.

Не содержат прожилок крови. Такие яйца съедобны, но в них запущен процесс деления, так как они оплодотворены. Они способствуют увеличению мочевой кислоты, что особенно чревато при заболевании почек и подагре. 

Имеют бледный желток. Насыщенный цвет выдает добавление в корм курам кантаксантина, который ухудшает зрение. Исключение — домашние яйца. 

Перед варкой хранились мытыми. Сальмонеллы и другие бактерии проникают через скорлупу. При этом после "душа" яйца нужно съесть в течение 10 дней. 

Писанке не больше 3-х суток, и лежит она в холодильнике. Патогенные микроорганизмы начинают размножаться уже через 72 часа после варки яйца, проникая через скорлупу внутрь.
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Автор:

Ионычева Наталия

Источник:

"Сегодня"

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