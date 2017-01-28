Как проявляется передозировка кофеином и что с ней делать

Недавняя переписка в одной из соцсетей со своим давним знакомым затронула близкую для меня тему — тему кофе. Зная мою любовь к этому напитку, Антон пожаловался, что недавно почувствовал себя отвратительно после порции американо. Причем плохо было и его жене Александре. "После этого нас целые сутки мучили сильная тахикардия, высокое давление, периодически тошнило. Мы лежали, потому что не было сил встать! И желудок остановился. Так что последующие четыре дня пришлось сидеть на жесткой диете", — пожаловался мой собеседник. Что же произошло с Антоном и Александрой и виноват ли в этом кофе?

"Скорее всего, у них случилась передозировка кофеином. Это может произойти, если для приготовления напитков использовалась смесь с высоким содержанием робусты, а в ней, как известно, кофеина больше, чем в арабике", — пояснил член ассоциации Specialty Coffee Association, бариста-тренер Виктор Белоущенко.

Впрочем, за 8 лет работы в кофейной индустрии он впервые сталкивается с таким случаем.

"Тахикардия, дрожь в руках, тревожность, остановившийся желудок — такое бывает после употребления большого количества кофе, но чтобы тошнота и рвота… Это могло произойти, если накануне человек мало спал, а потом на голодный желудок выпил кофе с большим содержанием робусты, или если кофе был неправильно приготовлен. Так, при длительной экстракции (вываривании) свыше 40 секунд получается больше кофеина. Основное в процессе заваривания эспрессо — это по максимуму "выжать" эфирные масла. Спустя приблизительно 15 секунд начинает вывариваться кофеин. Соответственно, чем дольше кофе контактирует с водой, тем больше получится кофеина в чашке. Возьмем американо — это классический эспрессо 30 мл, разбавленный горячей водой. Красивая пена (крема), разбиваясь об воду, выглядит не очень, поэтому некоторые бармены грешат, проливая весь объем воды через кофейную таблетку. Соответственно, кофеин вываривается полторы минуты, вместо 15 секунд. Потому и напиток получается на порядок жестче. В таком случае получить передозировку кофеином проще простого даже после одной чашечки американо", — объяснил эксперт.

Чтобы избежать подобной ситуации, бариста со стажем рекомендует воспользоваться лайфхаками, которые были испробованы лично, ведь, к примеру, прежде чем настроить кофемолку, ему приходится много дегустировать.

"Перед дегустацией обязательно нужно поесть, чтобы смягчить эффект от кофеина, — советует он. — Также рекомендую после нескольких чашек кофе пополнить запасы жидкости в организме, выпив много воды. Но если передозировка кофеином случилась, то бокал белого нефильтрованного пива спасет ситуацию, ведь алкоголь обладает успокаивающим, седативным воздействием".

БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ. К слову, неприятные ощущения после кофепития могут возникнуть не только из-за большой дозы кофеина. "Важно помнить, что кофе — абсорбент, и впитывает запахи всего, что хранится рядом: специй, лекарств, химии, — рассказывает Виктор. — Также не стоит забывать о сроках годности. По украинскому законодательству, этот продукт может храниться полтора года. По истечении этого срока кофе становится токсичным. И еще: если к кофейному аромату примешиваются запахи гари, затхлости или посторонние примеси — всему виной неправильная обжарка зерен с последующим неправильным хранением, или неправильный уход за кофейным оборудованием. От такого напитка лучше воздержаться".

СКОЛЬКО КОФЕ МОЖНО

Практически все кофейные напитки делаются на основе эспрессо. "Если брать кофе, обжаренный до средней степени, где во вкусе присутствует баланс горечи и кислоты (именно такой чаще всего пьют в Украине), то в день здоровый человек может выпить без ущерба для здоровья максимум 3—6 порций объемом 30 мл, в зависимости от степени обжарки кофейного зерна, — считает бариста. — Так, структура темного зерна позволяет проще выварить из него большее количество кофеина. Поэтому эспрессо, приготовленный из него, рекомендуется выпивать 3—4 чашки в день. А вот светлые зерна жестче по плотности, соответственно, кофеин вываривается из них сложнее. Поэтому дневная доза напитка увеличивается до 5—6 порций в день".

Если же ваш организм требует больше кофе, то выход для вас — ристретто. По словам Виктора Белоущенка, распространенное мнение, что в чашке ристретто содержится слишком большая порция кофеина, на самом деле не более чем миф. В действительности на протяжении первых 15 секунд экстракции кофе в ристретто попадают кофейные эфирные масла, которые и образуют столь яркий кофейный вкус и аромат, в то время как непосредственно кофеин активно вступает в фазу вываривания гораздо позже. Поэтому, фактически, в обычной чашке ристретто кофеина меньше, чем в порции эспрессо.

Также на вашу кофейную норму влияет и ваш вес. Специалисты предлагают такую формулу расчета безопасного для здоровья количества чашек кофе. Если ваш вес — 75 кг, тогда 75 кг Х 5мг/60мг (60 мг — доза кофеина в эспрессо из зерен 100%-ной арабики, средней степени обжарки). Выходит, что при таком весе норма — 6 чашек (маленьких, кофейных, объемом 30 мл).

МНЕНИЕ ВРАЧА

Татьяна Аникеева, терапевт, директор по медицинскому качеству клиники Into-Sana, доктор медицинских наук:

"Кофе как поставщик энергии, силы и бодрости для человеческого организма подходит не всем, ведь способствует учащению сердцебиения. Поэтому с ним нужно быть очень осторожным тем, у кого в анамнезе выраженная сердечная недостаточность или недавно перенесенный инфаркт. Кофе противопоказан людям с артериальной гипертонией, ведь чашка этого напитка в течение двух часов может повысить уровень артериального давления на 15 миллиметров. Также хочу напомнить, что кофе не является нашим родным продуктом. То есть если в Бразилии его употребляют еще с детства и могут пить "литрами", то жителям Украины нужно прислушиваться к себе. К примеру, если после принятия этого энергетика вы чувствуете себя полным сил и ничто вас не беспокоит, пейте не задумываясь (считаю нормальным количеством для здорового человека 2—3 чашки в день). Но при малейшем дискомфорте (если появились, например, головная боль, бессонница, беспокойство) стоит снизить свою кофейную норму или вообще отказаться от этого напитка.

КАК ПОМОЧЬ. В описанном случае с Антоном и Александрой не все однозначно. Судя по описанным симптомам, налицо не только действие кофеина: напиток явно имел какие-то токсические примеси. Возможно, открытый кофе хранится рядом с химией. Первое, что можно сделать в подобной ситуации, не имея медицинского образования, — это обеспечить пострадавшим полноценный доступ свежего воздуха и сразу вызвать скорую помощь. Также можно измерить артериальное давление и зафиксировать время и данные. Приехавшим врачам эта информация очень пригодится.

Если передозировка большим количеством кофеина произошла из-за потребления кофеинсодержащих продуктов (помимо кофе, это могут быть чай, шоколад, энергетические напитки и сладкие батончики) и вызывает симптомы тошноты и приближающейся рвоты — нужно промыть пострадавшему желудок. В крайнем случае просто дать человеку несколько таблеток белого угля или отпаивать адсорбирующим препаратом от интоксикаций".