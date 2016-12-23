Как распознать сильный стресс: симптомы

Больная голова, раздражительность и плохое настроение вовсе не единственные признаки стрессового состояния. Психологи из Испании назвали 6 странных и необычных симптомов повышенного уровня стресса, пишет healthinfo.ua.

Кровоточивость десен. Если вы страдаете от стресса, то вам грозит повышенный риск заболеваний периодонта вроде кровоточивости десен, как сообщали ученые в журнале Industrial Psychiatry Journal. Стресс также влияет на иммунную систему, что позволяет бактериям проникать в десны.

Прыщи. Опубликованное в журнале Acta Dermato Venereologica исследование пришло к выводу о том, что стресс увеличивает воспалительные процессы в организме. Это может вылиться в серьезную угревую сыпь или небольшие прыщики на лице.

Кожный зуд. Еще одно исследование из журнала Inflammation and Energy Drug Targets показало, что страдающие от хронического зуда люди в два раза чаще имеют повышенный уровень стресса. Ощущение беспокойства также может вылиться в такие кожные расстройства, как экзема и дерматит.

Боли в животе. Стресс и тревожные состояния иногда вызывают боли в желудке, в голове, а также бессонницу, как установили ученые, чье исследование было опубликовано журналом Mental Health in Family Medicine. Однако если вы мучаетесь от постоянных болей в желудке, то необходимо провериться у врача на предмет возможных аллергий, невосприимчивости к лактозе или язвы.

Боли в челюсти. Опубликованное журналом Orofacial Pain исследование показало, что больная челюсть может быть следствием зубовного скрежета во сне. А это расстройство, в свою очередь, возникает в состоянии сильного стресса.

Головные боли. Сильный стресс усиливает боли при мигренях, как установили ученые, чье исследование опубликовал журнал Headachе. Поэтому если вы мучаетесь от головных болей по выходным, то их причиной может быть стресс.