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Как сделать жесткие волосы красивыми и здоровыми http://www.segodnya.ua/img/article/7835/69_main.1482844192.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/69_tn.1482844192.jpg Здоровье Слишком частое мытье шампунем может привести к повреждению волос  

Как сделать жесткие волосы красивыми и здоровыми

Сегодня, 22:32

Слишком частое мытье шампунем может привести к повреждению волос

 

Замечательно ухаживает за жесткими волосами маска из авокадо. Фото: Volos-lechenie.ru
Замечательно ухаживает за жесткими волосами маска из авокадо. Фото: Volos-lechenie.ru

С жесткими волосами тяжело справляться, они часто бывают сухими и ломкими, выглядят тускло и бесцветно. Однако есть рекомендации, которые помогут обладательницам жестких волос справиться с ними и придать прическе здоровый и ухоженный вид, пишет "Лиза".

Увлажняй волосы

Один из самых действенных способов лечения жестких волос – это глубокое увлажнение. Можно подобрать эффективное средство на полке магазина, а можно готовить увлажняющие маски из натуральных продуктов в домашних условиях. Например, замечательно ухаживает за жесткими волосами маска из авокадо. Для ее приготовления нужно смешать мякоть одного авокадо, 1 взбитый желток и 2 ч.л. оливкового масла. Нанеси массу на влажную кожу головы, замотай полиэтиленовой пленкой и оставь на час, после чего тщательно промой с помощью шампуня.

Будь осторожна с шампунем

Конечно, нужно мыть волосы, однако, в случае с жесткими волосами надо соблюдать некоторую меру. Слишком частое мытье шампунем может привести к повреждению волос. Зачастую в состав шампуней входят агрессивные компоненты, лишающие волосы влаги и полезных натуральных масел. Поэтому выбирай нежные и кислые шампуни, pH которых составляет от 4,5 до 6,7.

Следи за питанием

Давно не секрет: продукты, которые мы едим, позитивно или негативно воздействуют не только на наши внутренние органы, но и на кожу, ногти и волосы. Включай в свой рацион побольше фруктов и овощей, замени животные жиры более полезными растительными, например, оливковым. Устранить сухость волос и вернуть им здоровый блеск поможет регулярное потребление орехов и семян.

Соблюдай водный баланс

Естественно, увлажнять волосы нужно и "изнутри". Следи за тем, сколько жидкости поступает в твой организм ежедневно. В идеале, ты должна выпивать не менее 8 стаканов воды в день. Нормальное содержание жидкости в организме будет способствовать здоровью кожи головы и волос.

Скажи "нет" алкоголю

Оказывается, алкоголь вреден также и для волос: он лишает твои волосы влаги. То же самое касается и средств для ухода за волосами, которые содержат спирт: выбирай те средства, которые не содержат этот компонент.
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