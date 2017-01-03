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Как сохранить грудь красивой: простые упражнения http://www.segodnya.ua/img/article/7839/32_main.1482928341.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/32_tn.1482928341.jpg Здоровье При резком похудении изменяется не только размер груди, но и ее форма  

Как сохранить грудь красивой: простые упражнения

Сегодня, 05:59

При резком похудении изменяется не только размер груди, но и ее форма

 

Специалисты рекомендуют выполнять упражнения, которые позволят сохранить красивую форму груди. Фото: beauty.ua
Специалисты рекомендуют выполнять упражнения, которые позволят сохранить красивую форму груди. Фото: beauty.ua

Многие женщины в погоне за идеальной фигурой изводят себя жесткими диетами. В большинстве случаев такие меры приводят к желанному похудению в зоне живота, бедер и других "проблемных" участках.

Вместе с остальными частями тела худеет и грудь, что часто не доставляет радости представительницам прекрасного пола. Кстати, при резком похудении изменяется не только размер груди, но и ее форма, пишет "Лиза".

Чтобы этого не случилось, специалисты рекомендуют выполнять несколько простых упражнений, которые позволят сохранить красивую форму груди. Эти упражнения можно выполнять дома, начав с одного подхода из 10 повторений и постепенно добавлять количество подходов и повторений.

Стань ровно и соедини руки перед грудью пальцами к себе, чтоб они смотрели в центр груди. Сожми с усилием воображаемый мячик в ладонях и задержись в этом положении на 10 секунд.

Положи кисти рук на плечи. Подними плечи вверх, потом отведи назад, снова опусти, а в конце – отведи плечи вперед.

Встань на носочки, подними руку вверх. Нагибаясь назад, отводи руку как можно дальше назад. Повтори то же самое со второй рукой.

Стань на носочки, подними руку вверх и тянись за ней. Проделай то же движение и со второй рукой.
женщины, упражнения, грудь, форма, размер груди

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