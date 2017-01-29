Как сохранить губы нежными зимой

Когда на улице ветер, снег и мороз, страдает не только кожа лица, а и губы. Lady.ONLINE.UA со ссылкой на Goodhouse публикует советы, которые помогут сохранить губы мягкими и уберечь от шелушения.

МАССАЖ. Регулярно массируйте губы при помощи влажной зубной щетки утром и вечером.

ПИЛИНГ. Сейчас в продаже появилось много отшелушивающих средств для губ, которые уберут омертвевшие клетки, сделают губы нежными и мягкими. Если вы предпочитаете натуральные средства, приготовьте скраб самостоятельно. Смешайте чайную ложку оливкового масла с щепоткой сахара и приступайте к процедуре. Еще один вариант: мед в сочетании с растительным маслом или сметаной. Лучше всего пилинг делать на ночь, а после нанести питательный бальзам.

БАЛЬЗАМ. Перед выходом на улицу обязательно наносите питательный бальзам или помаду, в состав которой входит масло. Они не только защитят губы от непогоды, но также отобьют всякое желание облизнуть губы. Привычка облизывать губы ведет не только к сухости, но и к трещинам.

КРЕМ. Если все вышеперечисленные способы не работают, спасти потрескавшиеся губы поможет пантенол. Он способствует быстрому заживлению трещин и быстро вернет губам мягкость.