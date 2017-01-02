Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Новости медицины и здоровья
Как сохранить шею красивой и молодой http://www.segodnya.ua/img/article/7831/14_main.1482748497.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/14_tn.1482748497.jpg Здоровье Начинать ухаживать за шеей как можно раньше  

Как сохранить шею красивой и молодой

Сегодня, 00:53

Начинать ухаживать за шеей как можно раньше

 

Шея, как и лицо, требует регулярного очищения. Фото: hochu.ua
Шея, как и лицо, требует регулярного очищения. Фото: hochu.ua

Наверное, многие согласятся с тем, что именно шея выдает истинный возраст женщины. Кожа на шее – тонкая и уязвимая, под ней практически отсутствует жировая прослойка, а мышцы шеи мало нагружаются и потому быстро теряют тонус.

Поэтому важно начать ухаживать за шеей как можно раньше и ввести это в постоянную привычку. Есть несколько правил, которые помогут тебе сохранить шею гладкой и красивой, пишет "Лиза".

Косметические средства

Шея, как и лицо, требует регулярного очищения. Косметические средства для тела отложи в сторону – они слишком грубы для такой деликатной зоны. Для нежной и тонкой кожи шеи лучше использовать скрабы и пилинги для лица. Можно также пользоваться увлажняющими кремами, anti-age средствами или лифтингами. На полках магазинов ты можешь отыскать и специальные средства, предназначенные для ухода за шеей и областью декольте. Главное правило тут одно – наносить любое средство на шею нужно легкими движениями по направлению от подбородка к груди.

Гимнастика

Не менее действенной для укрепления мышц шеи является и гимнастика. Здесь тоже главное – регулярность и тщательность. Для приведения мышц шеи в тонус есть несколько простых, но вместе с тем эффективных упражнений. Например, можно зажать зубами карандаш и "писать" им в воздухе цифры от 1 до 10 или буквы алфавита. Или, наклонив голову вперед, медленно поворачивать шею влево-вправо. Еще одно простое упражнение: напряги мышцы шеи так, чтоб уголки рта "растянулись" в стороны – и постарайся зафиксировать это положение, досчитав до 10.

Контрастные процедуры

Принимая душ или ванну, устрой для своей шейки и зоны декольте контрастные обливания, меняя температуру воды. Раз в неделю можно устраивать переменные компрессы: налей в две мисочки очень холодную и горячую воду и поочередно прижимай салфетки, смоченные то в горячей, то в холодной воде, к шее, подбородку и зоне декольте. Такие контрастные компрессы – отличная тренировка для кровеносных сосудов.

Салонные процедуры

Сегодня профессионалы в салоне красоты или косметологической клинике предлагают широкий спектр процедур и программ по уходу за шеей. Это и глубокое очищение профессиональными средствами, и аппаратный массаж с использованием лифтинговых сывороток и увлажняющих кремов, и нанесение лечебных масок с подтягивающим или увлажняющим эффектом.
массаж, возраст, шея, процедуры, гимнастика, душ, декольте, тренировка, очищение

Вы сейчас просматриваете новость "Как сохранить шею красивой и молодой". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Шакира выглядит отлично. Кадр из видео

39-летняя певица удивила молодым лицом без макияжа

26 Декабря 2016, 10:09

Шакира довольна, что ее новый совместный клип с Maluma пользуется популярностью

Работа

Классический массаж. Приемы должны идти в определенном порядке, чтобы не привести к нервозности.

Как и где научиться гладить и мять в удовольствие: секреты массажного искусства от экспертов

25 Декабря 2016, 14:00

Правильный массаж подарит бодрость, а неправильный — инсульт

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.