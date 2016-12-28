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Как сохранить здоровье на сидячей работе: ТОП-4 полезных советов http://www.segodnya.ua/img/article/7839/8_main.1482926102.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/8_tn.1482926102.jpg Здоровье Следите за своей осанкой, защищайте глаза и делайте короткие перерывы

Как сохранить здоровье на сидячей работе: ТОП-4 полезных советов

Сегодня, 13:52

Следите за своей осанкой, защищайте глаза и делайте короткие перерывы

Следите за осанкой во время работы. Фото: AFP
Следите за осанкой во время работы. Фото: AFP

Офисные сотрудники вынуждены проводить в сидячем положении большую, если не всю часть рабочего времени. Такое положение может усугубиться различными недомоганиями и даже заболеваниями.

Сайт Лиза собрал ТОП-4 полезных советов для тех, у кого сидячая работа.

Совет 1. Делайте перерывы в работе

Если вы сидите целый день, стоит использовать любую возможность для того, чтобы встать, походить и немного размяться. Существует масса простых и в то же время эффективных упражнений, которые можно выполнить прямо на рабочем месте. Например, легкие прыжки, скручивания, сидя на стуле или стоя, чтобы размять косые мышцы пресса и вместе с ними кишечник, отжимания от стены.

Совет 2. Сидите правильно

Одна из самых частых проблем, на которую жалуются офисные работники, – боли в спине. Причиной их возникновения является, как правило, неправильная осанка. Исправить ее поможет эффективная эргономика рабочего места.

Для этого необходимо расположить все предметы, необходимые для работы, на расстоянии вытянутой руки, чтобы исключить излишнюю нагрузку на спину. Старайтесь сидеть прямо, ноги должны стоять на полу. Если по какой-либо причине ноги не касаются пола, следует использовать какую-то подставку.

Совет 3. Защищайте глаза

Восемь – девять часов мы практически не отрываем глаз от монитора компьютера. Это не лучшим образом сказывается на зрении. Офтальмологи советуют придерживаться следующих правил: монитор должен располагаться непосредственно перед человеком, на расстоянии вытянутой руки. При этом верхняя часть экрана должна быть немного ниже уровня глаз. Чтобы глаза не уставали, яркость и контрастность монитора следует выставлять в соответствии с освещением в офисе, которое не должно быть слишком ярким.

Совет 4. Следите за положением рук во время работы за компьютером

Травмы запястья и так называемый "туннельный синдром" — еще одна распространенная жалоба людей, часто работающих за компьютером. Уменьшить риски можно, если следить за правильным положением рук во время работы.

Сгибать руку в локте желательно под прямым углом, запястья рук должны находиться в расслабленном состоянии. Избегайте чрезмерного перенапряжения. Для этого кисть руки должна не свисать с края стола, а лежать на нем.
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