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Как справиться с перепадами температур: ТОП-5 полезных советов http://www.segodnya.ua/img/article/7863/57_main.1483880489.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/57_tn.1483880489.jpg Здоровье Откажитесь от вредных привычек, купите хороший матрас и занимайтесь спортом

Как справиться с перепадами температур: ТОП-5 полезных советов

Сегодня, 15:21

Откажитесь от вредных привычек, купите хороший матрас и занимайтесь спортом

Перепад температуры может спровоцировать плохое самочувствие. Фото: AFP
Перепад температуры может спровоцировать плохое самочувствие. Фото: AFP

Резкие смены температуры, уровня влажности и атмосферного давления чреваты неприятными и порой даже болезненными ощущениями.

Как обезопасить себя и помочь организму справиться с такими скачками, знает Лиза.

При мигрени и головных болях

Полностью исключи из рациона красное вино и кофе, ведь в сочетании с повышением температуры эти продукты часто провоцируют приступы головной боли. В этот период обязательно спать на час-два дольше, избегать стрессовых ситуаций. Хорошо помогает массаж головы и шеи.

При отдышке, ощущении нехватки воздуха и общей слабости

Нужно определить норму артериального давления, для этого проконсультируйся с врачом. Если давление ниже нормы, пей кофе, крепкий чай и вообще больше жидкости. Желательно несколько раз в день принимать контрастный душ (при отсутствии противопоказаний).

При обострении аллергических реакций и астмы

Ограничь количество цитрусовых, томатов, шоколада и кофе в рационе. Подберите с врачом антигистаминный препарат, который поможет наиболее безболезненно пережить первые дни адаптации к новым погодным условиям.

При появлении симптомов заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, радикулит, болезни суставов)

Часто во время резкого похолодания, на сквозняках особенно в сочетании с повышенной влажностью бывают серии спазмов мышц спины. Естественно, что при нарушениях в структуре позвоночника, грыжах и пр. появляется ущемление спинномозговых нервов.

Обычно в таком случае доктор назначает средства, расслабляющие мышцы и противовоспалительные препараты.

Также в борьбе с метеозависимостью вам могут помочь:

1. Умеренная физическая активность, то есть бег трусцой, спортивная ходьба, плавание. Обратите внимание: характер физической активности должен учитывать именно ваше состояние. Например, крайне неполезно заниматься йогой при болях в суставах или поднимать штангу при грыже межпозвоночных дисков.

2. Полноценное сбалансированное питание. Исключи продукты, которые провоцируют аллергические реакции и мигрень. Особенно вредно недоедать или переедать.

3. Полноценный здоровый сон. Важно и правильно подобрать матрас, на котором вы спите. Иногда качественный ортопедический матрас помогает справиться с метеозависимостью.

4. Отказ от вредных привычек. Курение и употребление алкоголя лишь ухудшат состояние.

Ранее сайт выяснял, как не заболеть зимой: ТОП-4 простых способа.
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