Как технологии влияют на нашу психику
Темпы развития технологий и использования социальных сетей стремительно растут
Технологии улучшили жизнь многих людей, причем, по статистике почти половина взрослых жителей США не представляет своей жизни без смартфона. Исследование 2017 года Американской психологической ассоциации показывает, что 99% взрослых владеют хотя бы одним электронным устройством, около 86% владеют компьютером, 74% – смартфоном, а 55% – планшетом, пишет likar.info.
Также сообщается, что в период с 2005 по 2015 год число взрослых, использующих социальные сети, увеличилось с семи до 65%, а число молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет возросло с 12 до 90% за этот же период.
Темпы развития технологий и использования социальных сетей стремительно растут. Facebook и Instagram могут похвастаться совместной ежемесячной абонентской базой в два миллиарда человек. Еще одно недавнее исследование показало, что около 76% подростков используют Instagram, 75% используют Snapchat, 66% пользуются Facebook, 47% – Twitter, и менее 30% являются пользователями Tumblr, Twitch или LinkedIn.
Социальные медиа и мессенджеры стали неотъемлемой частью взаимодействия между людьми. Фактически, для многих молодых людей обмен текстовыми сообщениями и общение в социальных сетях теперь более приемлемый способ общения, чем "живые" встречи.
Зависимость
Технологический прогресс последнего десятилетия породил необходимость "постоянной проверки". Сonstant checker (дословно "постоянный контролер") – так в США называют человека, который постоянно навязчиво проверяет свою электронную почту, мессенджеры и страницы в социальных сетях. 43% жителей США – сonstant checker.
Постоянная проверка социальных сетей связана с более высоким уровнем стресса. Более того, 18% людей определили использование технологии в качестве основного источника стресса. Зависимые от социальных сетей чувствуют себя чужими в своей семье, а более трети таких людей признаются, что встречам с друзьями и семьей предпочтут смартфон.
Цифровой мир и благосостояние
В то время как многие люди согласны с тем, что временное отключение смартфона положительно влияет на их психического здоровье, на самом деле, только 28% этих людей периодически выключают свои гаджеты.
Социальные сети оказывают значительное влияние на благополучие и чувство удовлетворения человека. Во многих исследованиях отмечалось, чем больше времени человек проводит в социальных сетях, тем выше риск одиночества и депрессии. Возникает вопрос: значит ли это, что социальные сети в основном используют одинокие и несчастные люди или социальные сети делают их таковыми?
Недавнее исследование Университета Индианы изучило так называемый парадокс дружбы, который испытывают пользователи социальных сетей. Парадокс дружбы заключается в том, что большинство людей находят себя менее интересными и популярными, чем их друзья, что очень часто заставляет их чувствовать себя несчастными.
Это исследование показало, что пользователи социальных сетей могут испытывать повышенный уровень социальной неудовлетворенности и несчастья в результате сравнения их успешности и популярности с социальной жизнью своих друзей.
Изоляция
Количество времени, затрачиваемого на социальные сети, также может повлиять на психическое здоровье. Анализ, проведенный учеными из Университета Питтсбургской школы медицины,показал, что чем больше времени люди в возрасте от 19 до 32 лет проводят в социальных сетях, тем больше вероятность их социальной изоляции.
Человек, по своей сути, существо социальное, но современная жизнь, к сожалению, имеет тенденцию отдалять людей друг от друга, а не объединять их.
Депрессия
В другом исследовании было установлено, что длительные времяпровождение в социальных сетях связано с депрессией у молодых людей. Молодые люди, которые проводят много времени в социальных сетях, в 2,7 раза чаще страдают от депрессии.
Тем не менее, исследование, опубликованное в Cyberpsychology, Behavior и Social Networking, говорит о том, что это вовсе не означает, что необходимо отовсюду удалиться. Достаточно просто делать небольшие перерывы.
Дети и гаджеты
Родители часто стараются сбалансировать взаимоотношения своего ребенка с гаджетами. Однако, очень часто это превращается в настоящую битву интересов. Важность такого родительского контроля подтверждается многочисленными исследованиями, которые указывают на связь гаджетов с задержкой развития речи, депрессией, беспокойством и ухудшением качества сна.
Однако, все не так уж плохо. Исследование, изучившее более 120 000 подростков, показало, что умеренное пользование гаджетами не влияет на благополучие подростков.
Положительной стороной является то, что с постоянно растущей популярностью полезных приложений для смартфонов на решение таких проблем, как депрессия, стресс, беспокойство и недостаток сна теперь требуется столько же времени, сколько на поиски хорошего ресторана.
Видеоигры и агрессия
Видеоигры – еще одна область, получившая плохую репутацию благодаря исследованиям, обнаружившим связь между видеоиграми и насилием. Однако исследование, опубликованное в "Журнале коммуникации", не обнаружило никакой связи между агрессией, наблюдаемой в кино и видеоиграх, и насилием в реальной жизни.
Кроме того, существует риск, что акцентирование внимания на неправильной проблеме, такой как насилие в видеоиграх, может отвлечь общество от более серьезных проблем, таких как нищета, плохое образование, неравенство в профессиональном отношении и психическое здоровье.
Несмотря на потенциальные риски для психического здоровья, тенденции за последнее десятилетие показывают, что использование технологий и социальных сетей растет, поэтому эти проблемы вряд ли исчезнут в ближайшее время, а привычки вряд ли изменятся.
Исследование с 12 миллионами пользователей Facebook показало, что использование этой социальной сети связано с увеличением продолжительности жизни. Однако, эта взаимосвязь существует только тогда, когда Facebook служит для поддержания и укрепления социальных связей в реальной жизни.
Современная жизнь в какой-то мере увеличивает риск некоторых физических и психических проблем, но достижение баланса между онлайн и реальными социальными отношениями, поможет держать наше психическое здоровье под контролем.
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