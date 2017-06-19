Как укрепить иммунитет ребенка летом

Лето — самое время подготовить организм ребенка к сезону простуд. Ведь чтобы иммунитет по-настоящему усилился, необходима не одна неделя "тренировок". О пяти главных правилах, которые помогут повысить защитные силы детского организма, нам рассказали наши эксперты: Татьяна Вакуловская, педиатр, директор КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №4 Деснянского района столицы", и Михаил Курик, директор Украинского института экологии человека, руководитель отдела эндоэкологии человека.

ПРАВИЛО 1: РАЗДЕВАЙТЕ РЕБЕНКА ПО ПРИНЦИПУ "КАПУСТЫ"

Так как закаливание большинства детей начинается и заканчивается во время отдыха на море, организм ребенка не очень-то и готов к перепадам температуры. Мамы, опасаясь переохлаждения, заботливо утепляют детей ветровкой или свитерком при снижении температуры до "ужасных" 20 °С. Ведь еще вчера было под 30 °С! Нет, детский организм таких "качелей" не выдержит! Да, неподготовленный к перепадам – вполне не выдержит. Но чтобы научить его этому, достаточно каждые 3—4 дня (независимо от погоды!) убирать с ребенка по одной вещи — словно листы с капусты, или хотя бы заменять вещь на более легкую.

Скажем, кофту для вечерней прогулки — на футболку с длинным рукавом. А если вы уже перевели ребенка на нее — надевайте прохладным вечером футболку с коротким рукавом.

Дело в том, что температура тела детей и частота сердцебиения (до тинейджерского возраста) выше, чем у взрослых. Потому там, где родителям тепло, ребенку жарко. В условиях перегрева адаптивный механизм ребенка работает на пределе возможностей, а значит, даже летом ребенок запросто можно подхватить такую распространенную на море инфекцию, как ротавирус. Такого рода закалка мягко учит иммунную систему отражать атаки вирусов. И тогда при встрече с ними осенью-зимой она сможет это сделать на "отлично".

ПРАВИЛО 2: ГУЛЯЙТЕ С ДЕТЬМИ ДАЖЕ В НЕНАСТЬЕ

Выходите с ребенком на прогулку абсолютно в любую погоду. Позвольте ему гулять по росе и ходить босиком по лужам независимо от того, что показывает градусник: летом, на самом деле, температура воздуха никогда не снижается до значений, при которых можно было бы замерзнуть.

Но, безусловно, вводите новое правило постепенно — так вы уменьшите риск разболеться с непривычки, а времени натренировать таким образом адаптивный механизм ребенка у вас полно.

Также не стоит бояться прогулок в дождь без зонта: на самом деле организм человека изначально "запрограммирован" на умение приспосабливаться к любым условиям. Вот только современные мамы не дают адаптационному механизму поработать. И как всякое "устройство" затем при нагрузках, оно дает сбой и не справляется со своей задачей. Например, в непривычных условиях, при осеннем ненастье, ребенка сразу начинают атаковать простуды.

ПРАВИЛО 3: УМЕНЬШАЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ДУША НА 1 °С КАЖДЫЕ 4—5 ДНЕЙ

Начните с контраста, где горячая вода — это 34—35 °С, холодная — 17—18 °С. Через 4—5 дней температуру холодной воды уменьшите на 1 °С. Через несколько недель вы должны довести ее до 8—10 °С.

Если контрастного душа не было в распорядке ребенка вообще — начните с обтираний полотенцами, смоченными в водах с указанной выше температурой. Стартовать можно также с обливаний ног или рук по плечо. Малышам до 6 месяцев устраивайте контрастные ванны, наполняя теплую ванну холодной водой и окуная грудничка поочередно то в теплое "пятно", то в холодное, с другого края. Утреннюю зарядку стоит проводить не до, а после такого душа. Растирать малышню нужно махровым полотенцем.

ПРАВИЛО 4: ПО УТРАМ ПРОМЫВАЙТЕ РЕБЕНКУ НОС СОЛЕВЫМ РАСТВОРОМ

Это усилит местный иммунитет на слизистых носа к встрече с ОРВИ (к осени), которые являются входными воротами для инфекций. Да и летом повстречать респираторный вирус ребенок тоже может.

Вымывая патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, мы разгрузим иммунную систему, которая с ними борется — ведь микробы есть на слизистых любого человека, просто наш иммунитет до первого форс-мажора в виде переохлаждения сдерживает их рост.

Раствор можно купить в аптеке, а можно приготовить самому — 1 ч. л. соли (лучше морской) на стакан теплой воды.

Промывать необходимо так: когда правая ноздря "смотрит" над раковиной вверх, медленно влейте в нее 5 мл раствора — с помощью шприца без иглы или мини-груши. Вода должна вытечь из левой. То же проделайте через левую ноздрю, повернув голову в другую сторону.

Крохам закапывайте 2—3 капли раствора в каждую ноздрю или протирайте их ватной палочкой, смоченной в солевом растворе.

ПРАВИЛО 5: УИКЕНДЫ ПРОВОДИТЕ НА БЕРЕГУ МОРЯ, РЕКИ ИЛИ ОЗЕРА

Современные дети живут в условиях перенасыщения воздуха положительным зарядом — из-за почти круглосуточного нахождения в электромагнитном поле от бытовых приборов: системы Wi-Fi, мобильного телефона, ноутбука. А ведь здоровые клетки человеческого организма имеют отрицательный заряд. Если работа клеток затруднена, страдают все органы и системы ребенка без исключения, и в частности — иммунная. Потому каждый уикенд (а лучше ежедневно) проводите на побережье: вода имеет отрицательный заряд, так же как воздух и земля рядом с ней. Даже если выехать в лес без водоема, босая прогулка будет на пользу.