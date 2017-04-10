Как улучшить умственное развитие ребенка: советы экспертов

Регулярное употребление молочных продуктов с Омега-3 в течение трех месяцев улучшает показатели умственного развития и здоровья ребенка от 15% до 30%.

Это выяснилось после клинического исследования детского питания, которое провел Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины.

По итогам исследования эксперты рекомендуют родителям пересмотреть подход к детскому рациону с акцентом на обогащение его витаминами, минералами и ненасыщенными жирными кислотами. В Украине на сегодняшний день представлена одна линейка молочных продуктов, которая содержит незаменимые Омега-3, а также витамин D и кальций.

Эксперты Института три месяца наблюдали за рационом питания 69 учеников вторых классов обычного киевского лицея: 35 учеников ежедневно употребляли молочные продукты с Омега-3 вместо привычных молочных продуктов, 34 ученика получали стандартный рацион.

Проба Руфье, взятая в начале исследования, зафиксировала у 40% детей нехватку физической активности. Стандартный рацион детей младшего школьного возраста в столице показал в 2-3 раза заниженный уровень потребления молочных продуктов, яиц, детского сыра; колбасные изделия в рационе ребенка превышают норму в 2-2,5 раза, при этом потребление мяса ниже нормы в 1,5-2 раза, рыбы – в 4-5 раз, что фактически означает большой дефицит жирных кислот (Омега-3, Омега-6), не синтезируемых организмом самостоятельно.

В результате исследования выяснилось, что у детей, потребляющих молочные продукты с Омега-3, показатели тестов на логику, механическую память, мышление и восприятие выросли от 15% до 30%. Девять детей (25%) специалисты института перевели в группу с высокой трудоспособностью. Физические и интеллектуальные показатели других участников исследования остались на прежнем уровне.

Омега-3 отвечает за регенерацию и рост клеток, доминирует в составе серого вещества и отвечает за функции нервной системы и зрения ребенка. Так, у грудничков в тканях мозга содержание Омега-3 – 35-40%, в сетчатке – 60%.

Омега-3 – важнейший компонент здоровой иммунной системы ребенка и отвечает за его интеллектуальное развитие, эмоциональное состояние, формирование способностей, умений и навыков. Дети младшего школьного возраста, у которых нехватка Омега-3, страдают гиперактивностью, синдромом дефицита внимания.

Ученики 9-11 классов киевской школы по результатам IQ теста Айзена показали IQ 98,6 +_1,9 против 116,7+_1,8 у тех, чей рацион был сбалансирован содержанием Омега-3 (данные исследования Института, проведенного в 2009 году).

Исследование подтвердило и то, что Омега-3 в составе молочных продуктов так же эффективно для развития детского организма, как и другие продукты, которые содержат Омега-3 (рыба, орехи, растительные масла и бобовые). Обычно дети в возрасте до 7-8 лет не любят или не успевают есть такую пищу в достаточном количестве. Кроме того, ребенок в этом возрасте часто питается вне дома, что усложняет контроль за его полноценным питанием.

Советы экспертов по правильному питанию для родителей детей-школьников:

причины разбалансированности детского рациона отнюдь не всегда объясняются возможностями семейного бюджета. Ключевые правила полезного питания актуальны всегда: приучить ребенка пить больше обычной воды, плотно завтракать, есть больше натуральных продуктов (например, нежирное мясо вместо колбасных изделий), овощей и фруктов (вместо сладкой выпечки и кондитерских изделий). Не забывать и о жирных кислотах, которые не синтезируются организмом самостоятельно, витаминном комплексе;

родители должны понимать, что регулярная физическая активность – критически важная составляющая гармоничного развития ребенка, и с детства прививать ему любовь к спорту и активному образу жизни;

дети часто копируют поведение родителей и принимают правила семьи априори. Поэтому не стоит просто уговаривать ребенка правильно питаться, лучше показать это на собственном примере, и тогда следование правилам здорового образа жизни будет происходить легко и быстро.

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