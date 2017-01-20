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Как усилить иммунитет: 10 интересных способов http://www.segodnya.ua/img/article/7902/26_main.1484921875.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/26_tn.1484921875.jpg Здоровье Попробуйте использовать дыхательные техники расслабления или медитации

Как усилить иммунитет: 10 интересных способов

Сегодня, 04:44

Попробуйте использовать дыхательные техники расслабления или медитации

Есть много способов усиления иммунитета. Фото: mygazeta.com
Есть много способов усиления иммунитета. Фото: mygazeta.com

Вместо того, чтобы бесконечно лечиться от тех или иных болезней, вы могли бы полноценно наслаждаться прекрасным временем года – зимой, пишет medic.ua.

Перед вами 10 самых необычных способов усилить вашу иммунную систему и избежать простуд и гриппа.

Простые углеводы

Потребление большого количества сахара подавляет клетки иммунной системы и ослабляет ваш организм. Даже 75-100 граммов сахара значительно снизят способность белых кровяных клеток уничтожать вредные бактерии.

Отдайте предпочтение свежевыжатым сокам, чаю и воде и ваша иммунная система сможет справиться с любым вирусом!

Меньше стрессов!

Конечно же, не всегда получается контролировать уровень стресса, однако любые нервные потрясения делают вас более уязвимыми для болезней. Продолжительный стресс заставляет ваш организм выделять огромное количество гормонов стресса: кортизола и адреналина, которые подавляют вашу иммунную систему.

Попробуйте использовать дыхательные техники расслабления или медитации для того, чтобы сохранить спокойствие.

Грибное время

Грибы – богатый источник антиоксидантов, а также неплохое "топливо" для вашей иммунной системы. К тому же сам процесс сбора грибов поможет вам расслабиться и отвлечься от городской суеты.

Масло Орегано

Это масло действует подобно гербициду в вашем организме, очищая ваш кишечник и укрепляя иммунитет. Рекомендуется выпивать около 300 мг. 3 раза в день.

Семейство крестоцветных

Все виды капусты, включая брокколи и белокочанную улучшают работу печени и увеличивают ее способность избавляться от токсинов, повышая иммунитет.

Нет лени!

Пассивный отдых снижает эффективность работы вашей иммунной системы. А вот благодаря физическим упражнениям стимулируется лимфатическая система и увеличивается уровень лейкоцитов в крови, благодаря чему ваш организм успешнее борется с вирусами. Даже 30-минутная пешая прогулка способна защитить вас от простуды.

Полноценный отдых

Усталость повышает восприимчивость вашего организма к болезням. Бессонница в свою очередь может повысить уровень гормона кортизола, что значительно снижает способность вашего организма бороться с вирусами. Поэтому в холодное время года необходимо спать не менее 7-9 часов ежедневно.

Идеальный вес

Избыточный вес увеличивает риск развития диабета, рака и болезней сердца. Кроме того, большое количество жировых клеток высвобождает противовоспалительные химические вещества, что может привести к хроническим воспалительным процессам.

Больше свежих фруктов и овощей, меньше сахара и обработанных углеводов поможет вам привести организм в форму и укрепить иммунную систему.

Спирулина

Эти сине-зеленые водоросли обладают волшебными свойствами: стимулируют иммунную систему, снижают риск развития рака и улучшают работу мозга. Немного спирулины в вашем смузи поможет вам стать сильнее и здоровее!

Антиоксиданты

Включение большого количества свежих продуктов, богатых антиоксидантами, поможет вам сохранить здоровье и повысить иммунитет. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Источником антиоксидантов являются цитрусовые, ягоды, виноград, киви, яблоки, капуста, лук и шпинат.
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