Как восполнить нехватку минерала спокойствия и креатива — магния

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Его нехватка вызывает мигрень, потерю креативности и тревогу

Мак — чемпион по содержанию магния
Мак — чемпион по содержанию магния

Очень много внимания уделяется витаминам — в описании диет, различного рода статьях о правильном питании и в планировании рациона не забывают упомянуть, как важно потреблять витамины в нужном количестве, чтобы быть здоровыми. Но на самом деле не менее важную роль в здоровье человека играют минералы, незаслуженно обделенные вниманием.

Один из "минеральных столпов" для нашего здоровья — магний. Без него невозможна нормальная работа центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. А не они ли играют ключевую роль в нашем самочувствии? Ведь кровь транспортирует все полезности в самые разные органы нашего тела, а ЦНС управляет целым рядом процессов в организме.
Разберемся, из каких продуктов можно получить необходимую порцию магния и каковы основные признаки нехватки минерала в организме.

Наши эксперты: Татьяна Майкова, невропатолог, руководитель медсети "Головная боль", член Европейской федерации головной боли, и Юлия Шарупич, кардиолог КНП "КДЦ Шевченковского района".

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КАК УВЕЛИЧИТЬ УСВОЕНИЕ МАГНИЯ ОРГАНИЗМОМ

Чтобы магний лучше усваивался, с пищей в организм должно поступать достаточно витамина В6. Потому регулярно включайте в рацион его источники: мясо, рыбу, молоко, яичный желток.
А вот алкоголь и кофе ухудшают всасывание магния: если не можете отказаться, то хотя бы не злоупотребляйте этими напитками.

До 30% магния в продуктах при их замачивании и варке переходит в воду. Следовательно, чтобы уменьшить потери минерала, старайтесь чистить овощи как можно тоньше — большая часть магния содержится как раз под кожурой.

Опускайте овощи и фрукты в уже кипящую воду, а овощные и крупяные отвары не выливайте, а используйте для приготовления подлив, супов или соусов.
Отварив овощи, не оставляйте кастрюлю до времени, когда они понадобятся, а сразу вынимайте овощи из воды.

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МАГНИЕВАЯ "БОМБА": ГОТОВИМ ЗА СУТКИ

Пророщенное зерно входит в пятерку мощных источников магния. При этом оно содержит повышенную дозу витаминов группы В — которые, как уже было сказано, улучшают усвоение магния.

Ешьте пророщенное зерно каждый день по 3 ст.л. Притом не обязательно пшеничное: в качестве магниевой "бомбы" подойдут зерна чечевицы, гречки, семян свеклы или любые другие овощные, что найдутся в магазине. Единственное условие — зерна должны быть без термической и механической обработки.

Готовится "витаминная бомба" так: на плоскую тарелку положите максимально тонким слоем зерно, залейте водой комнатной температуры — она должна покрывать зерна. Теперь накройте марлей в четыре слоя (это замедлит испарение воды) и поставьте на подоконник в комнате, расположенной на солнечной стороне, но не под прямые солнечные лучи — зернам не должно быть сухо и жарко. Во время фотосинтеза в ходе проращивания зерна из его эндоспермы синтезируется весь спектр полезных веществ — то есть оно становится концентратом полезных веществ. Уже через 24—36 часов зерна можно употреблять — например, добавлять к пище в течение дня, например, в салаты. А можно съедать на завтрак в один присест (указанное выше количество ложек), добавив меда, орехов и/или сухофруктов.
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Автор:

Ионычева Наталия

Источник:

"Сегодня"

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