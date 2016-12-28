Как взбодриться без энергетиков: ТОП – 10 бодрящих напитков

Пасмурные дни, множество работы, постоянное сидение за компьютером и недосып, могут любого человека сделать "овощем". Чтобы взбодрить себя, не обязательно пить литрами кофе или тем более пить различные энергетики, достаточно знать, какие есть натуральные "энергетики".

Сайт Домашний очаг составил ТОП-10 бодрящих напитков.

1. Цитрусовые

Не зря во многих странах утром принято пить грейпфрутовый или апельсиновый сок. Эти солнечные фрукты – чемпионы холодного времени года по содержанию витамина С, который обеспечит вам заряд бодрости. А эфирное масло, которое получают из его кожуры, обладает еще и успокаивающим нервную систему действием.

Хотите получить максимальный эффект? Почистите апельсин, как следует насладитесь ароматом, а потом съешьте фрукт или выжмите из него сок, рекомендуют эксперты. Помните, что больше всего витаминов в нем содержится в первые 10 минут после приготовления.

2. Эхинацея

Эта чудо-трава повышает защитные силы организма, укрепляет иммунитет и является растительным модулятором иммунной системы, отмечают специалисты.

Кроме того, она мягко стимулирует кору надпочечников, благодаря чему активнее вырабатываются гормоны, которые оказывают противоаллергическое и противоревматическое действие.

3. Элеутерококк

Он известен тонизирующими, общеукрепляющими и бодрящими свойствами. Настойку элеутерококка врачи часто назначают при стрессах, неврозах, потере аппетита. Для настойки рекомендуют залить 2 столовых ложки сухого элеутерококка стаканом кипятка, дать настояться, процедить и выпить в течение дня. Бодрит не хуже большой чашки кофе, но без неприятных побочных эффектов, отмечают специалисты.

4. Лимонник

Аптечные настойки обычно готовят из листьев или плодов лимонника. Это растение – чемпион по стимулирующему воздействию на кору головного мозга. Если в середине дня вы чувствуете, что не можете сосредоточиться, лимонник – это то, что вам нужно. Кроме того, лимонник – находка для гипотоников, отмечают медики. Настойка сразу же поднимает артериальное давление, так что старайтесь не превышать рекомендованные на упаковке дозировки.

5. Женьшень

Настойка женьшеня продается в любой аптеке и стоит совсем недорого. Но это средство – отличный энергетик и стимулятор иммунной системы. Вспомните об этом, если почувствуете, что заболеваете.

Врачи рекомендуют женьшень как при переутомлении, так и при полноценных депрессиях. Приятные бонусы: корень женьшеня снижает уровень сахара в крови, снимает воспаления, помогает организму сопротивляться стрессам и излишним физическим нагрузкам.

6. Лимон + имбирь

Заварите кипятком 2 ломтика имбиря и дольку лимона, дайте настояться несколько минут и выпейте. В стакан добавьте свежего кипятка и снова заварите. Если вам нужна подзарядка, в день можно выпить несколько стаканов этого ароматного напитка.

Считается, что имбирь – одна из самих богатых витаминами пряностей, способствующих укреплению иммунитета. Но будьте осторожны: считается, что имбирь улучшает апетит.

7. Зеленый чай

Зеленый чай бодрит не хуже, чем кофе. Не забывайте об этом, если решите по совету некоторых звезд выпить чашку крепкого зеленого чая перед сном для активизации метаболизма. Не исключено, что обмен веществ вы действительно активизируете, но вот заснуть вам вряд ли удастся.

8. Облепиха

В коре облепихи содержится серотонин – вещество, которое называют гормоном радости. Чтобы поднять настроение, добавьте в чай немного сока из ягод (он укрепит иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С) и коры облепихи. Бета-каротин, витамин для глаз, полиненасыщенные жирные кислоты – препятствуют образованию холестериновых бляшек, сохраняет элластичность сосудов.

9. Зверобой

Самый эффективный растительный антидепрессант. Он снижает уровень кортизола – гормона стресса, повышает выработку норэпинефрина, серотонина и допамина – антистрессовых гормонов.

10. Маралий корень

Он считается природным адаптогеном, который помогает организму легче переносить перемены погоды, стимулирует иммунную систему, улучшает память и внимание. Смешайте в равных пропорциях маралий корень, листья малины, земляники, черной смородины, цветков зверобоя и чабреца. Этот "волшебный" напиток обладает мощным тонизирующим действием, восстанавливает обмен веществ и повышает настроение.