Как заниматься спортом в жару: 5 полезных советов

Летом не стоит забывать о занятиях спортом, главное тренироваться правильно и не перегружаться

Часто в жаркую погоду люди пропускают тренировки, аргументируя это плохим самочувствием после занятий. Однако при правильном подходе такие тренировки могут приносить удовольствие и пользу для вашего здоровья, пишет 24tv.ua. Пять советов, как облегчить занятия спортом в жаркую пору года, составил сайт PureWow.

Холодный душ

Прохладный душ перед занятиями спортом снизит температуру тела, которая растет во время тренировок. Такой прием также способен защитить организм от перегрева.

Выбирайте одежду, которая "дышит"

Летом следует выбирать свободную одежду для тренировок, ведь вы будете потеть больше, чем обычно. Также лучше выбирать светлую одежду, например белую или голубую, ведь черный цвет сильно нагревается на солнце и вам будет жарче.

Солнцезащитный крем

Летом, даже когда погода пасмурная, солнечные лучи действуют очень сильно на нашу кожу. Чтобы не сгореть, лучше использовать солнцезащитные спреи или кремы.

Пейте воду

Утро лучше начинать с чистой природной воды и пить ее нужно много. Во время жаркого дня недостаточно употреблять жидкость только до и после тренировки. Если вы знаете, что сегодня вам придется тренироваться, пейте по 500-700 мл воды каждые несколько часов.

Не перегружайтесь

Летом лучше сокращать свои привычные тренировки. Например, вместо 20 приседаний лучше сделать 10. Высокая температура дает дополнительную нагрузку на организм, и если ваши занятия будут слишком интенсивными, тренировка может пойти не на пользу.

Напомним, ранее британские ученые выяснили, чем грозит кратковременный отказ от занятий спортом.

По данным исследователей, две недели перерыва в регулярных занятиях спортом могут спровоцировать метаболические изменения, приводящие к повышенному риску развития хронических заболеваний, в частности, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых болезней, а также сопряжены с риском преждевременной смерти.