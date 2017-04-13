Какие овощи считаются самыми полезными

Каждый овощ содержит витамины и питательные вещества. Однако, в некоторых из них содержится больше полезных элементов, чем в других, пишет likar.info.

Зеленолистные овощи

Зеленолистные овощи – капуста, шпинат, петрушка, укроп, базилик, темно-зеленый листовой салат – идеально подходят для контроля и снижения веса. Большинство из них – низкокалорийные, с низким содержанием жира. Также они сокращают риск раковых заболеваний и болезней сердца. В состав зеленолистных овощей входит: высокое содержание пищевой клетчатки, фолиевая кислота (витамин В), витамин С, калий, магний, фитохимические вещества, такие как лютеин, бета-криптоксантин, зеаксантин, бета-каротин. Благодаря тому, что в состав зеленолистных овощей входит высокое содержание магния и низкий гликемический индекс, они рекомендуются людям с диабетом 2 типа. Высокое содержание витамина К в составе зеленолистных овощей благоприятно влияет на выработку остеокальцина, протеина, который благотворно влияет на здоровье костей.

Зеленолистные овощи лучше всего употреблять в сыром виде, добавлять в салаты и сандвичи.

Брокколи (спаржевая капуста)

Брокколи – кладезь питательных веществ, витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Состав спаржевой капусты богат фолиевыми кислотами, которые могут предотвратить некоторые врожденные пороки развития. Также фолиевые кислоты эффективны в борьбе против болезней сердца, инсультов и некоторых форм раковых заболеваний. Брокколи содержит высокую концентрацию витаминов А, С, Е. Витамины Е, С и бета-каротин обеспечивают организм достаточными запасами антиоксидантов, которые помогают снизить вероятность возникновения сердечной недостаточности и инсультов. Брокколи богата на железо, которое эффективно борется с анемией.

Лучше всего употреблять брокколи в сыром виде (добавлять в салаты), также готовить на пару, добавлять в супы и рагу. Питательны как зеленые соцветия, так и стебель.

Цветная капуста

Цветная капуста – источник витаминов С, А, В, Е, углеводов, белков, железа, кальция, калия, фосфора, магния, пищевой клетчатки. В цветной капусте мало калорий, низкое содержание натрия, не содержится жир и холестерин. Если регулярно включать цветную капусту в свой рацион, то можно избежать раковых заболеваний, сердечной недостаточности и гипертонии.

Благодаря тому, что у цветной капусты слабовыраженный вкус, ее можно есть сырой, запекать, жарить, добавлять в супы и рагу.

Болгарский перец

Болгарский перец (красный, зеленый, оранжевый или желтый) богатый источник всевозможных питательных веществ. Перец богат витаминами С и А – самыми действенными антиоксидантами. Болгарский перец содержит фолиевую кислоту и клетчатку, которые понижают уровень холестерина в крови (холестерин является причиной инфарктов и инсультов). Если регулярно употреблять перец, то риск заболеть раком толстой кишки сводится к минимуму, благодаря витамину С, бета-каротину и фолиевой кислоте, которые содержатся в болгарском перце.

Болгарский перец хорошо сочетается в салатах, рагу и супах.

Лук и чеснок

Чеснок содержит аминокислоту аллиин, которая обладает антибиотическим и бактерицидным свойствами. Способствует работе сердечно-сосудистой системы, и эффективно помогает при респираторных заболеваниях.

Лук – полезен для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, особенно когда повышается риск образования тромба. Лук служит профилактическим средством раковых заболеваний, в частности рака желудка и предотвращает возникновение инфекционных заболеваний. Лук помогает улучшить функцию легких, особенно при астме.

Чтобы получить все полезные питательные вещества, содержащиеся в луке и чесноке, эти овощи лучше есть в сыром виде.

Помидоры

Наличие антиоксидантов в составе помидор помогает выводить токсические вещества из организма. Ликопин, который входит в состав помидор, нейтрализует свободные радикалы в организме человека и сокращает риск образования рака простаты. Люди, которые часто едят сырые помидоры, меньше всего подвержены риску заболевания раком желудка или прямой кишки. Также, помидоры блокируют действие нитрозаминов, что в свою очередь снижает риск возникновения рака легких. Ученые доказали, что если регулярно употреблять в пищу помидоры, то снижается риск инфаркта. Витамин К способствует укреплению костей и предотвращает кровоизлияние в мозг.

На самом деле помидоры относятся к фруктам, а не овощам. Лучше всего употреблять помидоры в сыром виде – в салатах и сандвичах. Соус из помидоров подходит ко многим блюдам.

Зеленый горошек

Зеленый горох богат белками и углеводами, но не жирами. Зеленый горох – отличный источник клетчатки, железа, витамина А и С, водорастворимой клетчатки. В состав зеленого гороха входит тиамин (витамин В1), который отвечает за обеспечение энергообразования, обеспечения нормального функционирования нервной системы и углеводного обмена веществ.

Зеленый горошек лучше всего есть сырым, приготовленным на пару или в виде пюре.

Морковь

В морковке содержится бета-каротин, который обладает антиоксидантым действием, снижая риск заболевания раком. Морковь помогает сохранять хорошее зрение, улучшает состояние кожи, укрепляет иммунную систему, снижает уровень холестерина.

Благодаря естественному сладкому вкусу, морковь можно добавлять в салаты, есть как отдельную закуску или употреблять в виде сока.