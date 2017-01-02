Какие популярные продукты ускоряют старение

Образ жизни и привычки влияют на скорость старения порой сильнее, чем годы. Самым простым способом ускорить старение является вредная пища, пишет headinsider.net.

Старение организма является неизбежным процессом, который складывается из большого количества факторов. Образ жизни и привычки влияют на скорость старения порой сильнее, чем годы. Самым простым способом ускорить старение является вредная пища. Некоторые продукты лишь заставляют вас плохо выглядеть, другие на самом деле провоцируют процессы старения.

Быстрые углеводы

Возможно слова о гликемическом индексе звучат довольно научно, но тут все просто до неприличия — некоторые продукты заставляют уровень сахара в крови повышаться до критических значений. Подобный стресс является одним из самых верных способов заполучить ранние морщины. Сахар повреждает коллаген — белок, который отвечает за гладкость и упругость кожи. Высоким гликемическим индексом обладают все сладкие продукты, а также газированные напитки и мучные изделия.

Выпивка

Никто не станет оспаривать роль алкоголя в ускорении процессов старения — достаточно взглянуть на пьяниц со стажем, чтобы понять, что алкоголь ведет к общему разрушению организма. Симптомов тут масса — преждевременные морщины, потеря коллагена, отечность и болезни внутренних органов. Алкоголь также снижает уровень витамина А в организме, который является важным антиоксидантом, снижающим воспалительные процессы.

Фруктоза

Фруктоза часто используется в качестве натурального сахарозаменителя, однако она вредит организму ничуть не меньше, чем обычный сахар. Фруктоза точно также вызывает скачок инсулина в крови, повреждает коллаген и расщепляется в печени в виде жира. Сплошные проблемы.

Фастфуд

Сюрприз! Фастфуд вреден для вас — не только риском быстрого ожирения, но и как триггер быстрого разрушения организма. Трансжиры и сахар закупоривают кровеносные сосуды и артерии, заставляя кожу выглядеть старше, а вас — болезненнее.

Обработанное мясо

Бекон, сосиски,колбаса — все сложносочиненные продукты, содержащие измельченное мясо, вперемешку с красителями и стабилизаторами. ведут к преждевременному старению. Во-первых, они содержат сульфиты и другие консерванты, которые вызывают воспаление в коже. Во-вторых, они содержат огромное количество соли — это ведет к красному и нездоровому виду кожи.

Сладкие напитки

Употребление сладкой газировки разрушает организм с той же степенью интенсивности, что и курение. Всего одна бутылка газировки в день на протяжении нескольких лет — и жизнь сокращается на соответствующее количество времени.

Соленые снеки

Избыток натрия делает кожу красной и воспаленной. Ученые выяснили, что соль буквально ускоряет старение клеток, а также повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.Снижение потребления соли имеет прямо противоположный эффект — кожа становится упругой и здоровой, а клетки показывают улучшенную способность к регенерации.

Кофе

Кофе является самым распространенным продуктом, вызывающим старение организма. Кофеин, даже в небольших дозах, действует как мочегонное средство, тем самым провоцирую обезвоживание. Дегидратация имеет крайне печальные последствия для вашей кожи и внутренних органов. Постоянное употребление кофе и систематическое обезвоживание приводят к тому, что организм довольно быстро вырабатывает свой ресурс и быстро стареет.