Какие продукты следует употреблять ежедневно: совет диетолога

Среднестатистический человек более 200 раз в день принимает решения, связанные с едой и напитками, решая, что, где, когда и сколько покупать, есть и пить, сообщили ученые Корнельского Университета.

В результате, по данным авторов исследования, многие решения принимаются на "автопилоте", когда человек даже не задумывается об этом и это приводит к перееданию и, как результат, лишним килограммам.

Диетологи рекомендуют внести ясность в свой рацион питания и называют три полезных продукта, которые неизменно должны оставаться в рационе каждого человека, передает Новое время.

1.Овсянка

Овсяная каша – лучший выбор для завтрака, убеждены различные диетологи. Помимо того, что ее можно употреблять, как самостоятельный продукт, овсянку также можно взять за основу и смиксовать с орехами и медом, свежими фруктами, молоком или сварить на воде без сахара, добавив, например, черничный или любой другой джем с низким содержанием сахара.

Следует помнить, что овес содержит много полезных веществ, а также витамины A, PP, E, C, B12, B6 и минералы, включая цинк, фосфор, магний, хром, калий, никель и кальций. Кроме того, в овсянке много белков и сложных углеводов, благодаря чему чувство сытости остается надолго, а организм обеспечен энергией на весь день.

Также стоит знать, что овес понижает уровень холестерина, выводит из организма токсины, улучшает мыслительные процессы и память, обладает антистрессовым эффектом, способствует нормальному пищеварению и регулирует обмен веществ, а также оказывает благотворное влияние на состояние волос, ногтей, кожи.

2.Яйца

Длительные споры на тему того, пользу или вред для здоровья человека и, конечно, для фигуры приносит ежедневное употребление яиц, привели к масштабным исследованиям американских ученых.

Анализ питательной ценности куриных яиц позволил опровергнуть миф о том, что яйца не стоит употреблять ежедневно. Напротив, как показали научные исследования, их следует включить в своей ежедневный рацион, ведь регулярное употребление яиц помогает поддерживать хорошую физическую форму, способствует укреплению здоровья и улучшению памяти и умственных способностей.

Кроме того, ежедневное употребление в пищу яиц оказывает лечебное воздействие на сосуды сердца.

Напомним, что яйца – источник микроэлементов, витаминов и минералов, а также аминокислот и легкоусвояемого белка. Это делает яйца – идеальным продуктом сбалансированного завтрака, который полезен для здоровья и не вреден для фигуры.

3.Кефир

По мнению диетологов, включая не только европейских, но и американских и британских специалистов, кефир является одним из лучших вариантов для полезного завтрака – при чем для всех членов семьи.

Кефир содержит кальций и, конечно, пробиотики, которые положительным образом влияют на пищеварительный процесс и формирование крепкого иммунитета. По утверждению медиков, ежедневное употребление кефира способствует укреплению всего организма.

Американские диетологи рекомендуют употреблять кефир на завтрак, как без добавок, так и в качестве коктейля, взбитого с фруктами и даже с овощами. Так, современные healthy-эксперты делают из кефира полезные смузи с бананом и медом, финиками и клубникой, и даже со шпинатом.