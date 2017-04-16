Какие слова нужно услышать каждому ребенку от своих родителей

Сегодня, 20:41

Психологи рассказали, как остудить обстановку в ссоре и как правильно похвалить ребенка

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Каждому ребенку хочется услышать от своих родителей слова поддержки и одобрения, которые, к тому же, могут помочь ему развиваться.

"Люблю тебя, даже когда…"

"Люблю тебя, даже когда ты злишься", "Люблю тебя, даже когда мы ссоримся", "Люблю тебя, даже когда у меня плохое настроение" – если обстановка накалена, эти слова способны вернуть разговор в мирное русло. Главное, чтобы ребенок понимал, что родители любят его безусловно.

"Как ты здорово придумал!"

Похвалы помогают поверить в себя, но и здесь есть нюансы. Констатация успеха ребенка вроде "Вот это да! Ну ты и молодец!" может лишить его интереса к происходящему и стимула к развитию, считают психологи.

Ребенко может решить, что у него и так все получается, так как он "уже молодец". Психологи советуют добавлять: "Вот видишь, чем больше тренируешься, тем лучше выходит".

"Мне было интересно с тобой играть"

Стоит рассказать ребенку, что именно понравилось, упомянув достижения своего "соигрока". Играя вместе с ребенком, родители как минимум показывают ему, что общение с ним для них важно. При этом важность общения с ребенком психологи рекомендуют подтверждать вслух, чтобы усилить этот эффект.
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Источник:

liza.ua

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