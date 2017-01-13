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Кардиологи научились создавать клетки сердца http://www.segodnya.ua/img/article/7877/75_main.1484242057.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/75_tn.1484242057.jpg Здоровье Новый метод пригодится в клинической практике — только в США каждые 43 секунды происходит сердечный приступ

Кардиологи научились создавать клетки сердца

Сегодня, 10:39

Новый метод пригодится в клинической практике — только в США каждые 43 секунды происходит сердечный приступ

Ученые смогли создать клетки эпикарда. Фото: AFP
Ученые смогли создать клетки эпикарда. Фото: AFP

Ученые смогли создать клетки эпикарда — наружной оболочки сердца с помощью стволовых клеток.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

В 2012 году группа ученых из Университета штата Пенсильвания обнаружила, что после воздействия на стволовые клетки — предшественники сердечной ткани химическими веществами, последовательно активирующими и тормозящими сигнальный путь Wnt (один из внутриклеточных сигнальных путей животных, регулирующий эмбриогенез, дифференцировку клеток и развитие злокачественных опухолей), они превращаются в клетки миокарда — мышечного среднего слоя сердца.

Затем доработав эту технологию, они смогли создать клетки эпикарда.

Далее ученые планируют превратить клетки-предшественники в клетки эндокарда, внутреннего слоя оболочки стенки сердца. По словам исследователей, они уже достигли в этом определенных успехов. Новый метод пригодится в клинической практике — только в США каждые 43 секунды происходит сердечный приступ.
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Источник:

gazeta.ru

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