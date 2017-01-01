Кофе укрепляет сосуды – медики

Кофе благоприятно действует на сердечно-сосудистую систему организма, выяснили японские ученые.

По словам профессора Масато Тсутцуи из Университета Рьюки, крепкий кофе благоприятно действует на малые кровеносные сосуды человека, расширяя их и укрепляя.

В эксперименте, который проводила исследовательская группа под руководством профессора, приняли участие 27 человек в возрасте от 22 до 30 лет. Несколько дней добровольцы пили кофе с кофеином и без него, но они не знали, какой напиток им подавался.

Люди рассказывали о своих ощущениях до и после кофейной паузы. Выяснилось, что те, кто принимал обычный кофе с кофеином, заметили общее повышение тонуса организма.

После эксперимента ученые провели доплеровскую флоуметрию, чтобы посмотреть на состояние сосудов. Малые сосуды были расширены, а приток крови у людей, пивших кофе с кофеином, был на 30% выше, чем у других подопытных. Однако такой эффект держался только 75 минут, после чего кровоток восстанавливался и показатели у любителей настоящего кофе становились такими же, как и у людей, отказавшихся от напитка.

Ранее ученые выяснили, что кофеин снижает риск цирроза из-за алкоголя.