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Лишь 6% женщин, заморозивших яйцеклетки, потом ими пользуются – исследование http://www.segodnya.ua/img/article/7901/99_main.1484918815.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/99_tn.1484918815.jpg Здоровье Средний возраст женщин на момент заморозки яйцеклеток составлял 37 лет, на момент опроса – 40 лет

Лишь 6% женщин, заморозивших яйцеклетки, потом ими пользуются – исследование

Сегодня, 15:46

Средний возраст женщин на момент заморозки яйцеклеток составлял 37 лет, на момент опроса – 40 лет

Заморозка яйцеклеток популярна среди женщин. Фото: AFP
Заморозка яйцеклеток популярна среди женщин. Фото: AFP

Заморозка яйцеклеток популярна среди женщин, которые хотят отложить рождение ребенка и заняться карьерой или встретить достойного партнера. Однако используют потом свои замороженные яйцеклетки немногие.

Об этом сообщается в журнале Human Reproduction, где приведено исследование австралийских ученых.

Согласно их данным, в исследовании приняли участие около 100 женщин, которые заморозили яйцеклетки в 1999–2014 годах. При этом никто из опрошенных не испытывал проблем со здоровьем, на решение о заморозке повлияли иные причины.

Средний возраст женщин на момент заморозки яйцеклеток составлял 37 лет, на момент опроса – 40 лет. Замороженными яйцеклетками воспользовались всего 6% из них и только 3% в итоге обзавелись детьми – в основном потому, что в случае с этими женщинами был использован старый метод заморозки, дающий лишь 40% гарантии беременности.

При это 22% забеременели естественным путем или благодаря ЭКО со "свежими" яйцеклетками.

Примечательно, что на вопрос о том, почему они до сих пор не использовали замороженные яйцеклетки, большинство женщин ответили, что не хотят становиться матерями-одиночками или желают забеременеть естественным путем.

Твердо настроены на использование замороженных яйцеклеток были лишь примерно 21% женщин. Около 70% ответили, что это зависит от обстоятельств.

"Эти результаты демонстрируют разнообразие потенциальных репродуктивных исходов и репродуктивную разнородность женщин, заморозивших яйцеклетки по немедицинским причинам", — считают исследователи.

Тем временем медики рекомендуют всем женщинам принимать фолиевую кислоту.
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Источник:

gazeta.ru

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