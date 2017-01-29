Медицинский туризм для начинающих: как сэкономить и не попасть в ловушку мошенников

Чем востребован­­нее заграничная ме­­дицина, тем больше желающих на этой тенденции заработать. Недобросовестно с пациентом могут обойтись как компании-посредники, так и сотрудники клиник. Но если в случае очевидного обмана нам остается только обратиться в полицию с полной пачкой переписки и подписанных контрактов, то с остальными "400 относительно честными способами" обобрать пациента все сложнее. В таких случаях лучше всего вооружиться опытом бывалых, держать ухо востро и стараться пресечь попытки развести на деньги. А для этого нужно предварительно узнать, какие в медтуризме бывают подводные камни.

ИЗ ДОМА: СТАНОВИМСЯ В ОЧЕРЕДЬ И ПРОВОДИМ ТЕНДЕР

Узнав, что точно потребуется лечение за границей, нужно прежде всего уяснить несколько фактов о заграничном медтуризме и действовать, исходя из этих проверенных истин, объясняет сооснователь фонда "Таблеточки" Ирина Литовченко. Прежде всего нужно получить справку от главного внештатного специалиста МОЗ (утверждает только он) и стать в очередь на оплату лечения — ее формирует министерство. По словам Литовченко, государство ежегодно выделяет немалые средства на это, и все подопечные фонда, которым он помог выехать за границу в 2016-м, получили основную часть сумм именно от государства.

Осторожно! Быстро перезванивают только скрытые посредники.

ПОИСК КЛИНИКИ. Киевлянка Елена Черненок, недавно перенесшая трансплантацию костного мозга в Израиле, прежде всего советует возложить организацию выезда на родственника или друга, способного не пороть горячку и мыслить трезво: больному в состоянии стресса осилить огромный пласт информации и принимать взвешенные решения сложно.

"Когда узнала, что трансплантация обойдется в $250 тыс., была в шоке, — вспоминает она. — Чудом удалось отбросить панику и отнестись к поискам, как к работе".

Начать, по ее словам, следует с изучения общей информации на форумах и тематических сайтах о том, где специализируются на нужном направлении, выбрать несколько стран и клиник. Придется прочитать массу информации, пока определитесь со страной, а затем — посредником-помощником (особенно актуален в Израиле). Елена ведь тоже столкнулась с вялыми международными отделами и подтверждает: не надейтесь, что как только в клинике получат ваш запрос, сразу кинутся звонить.

"Как правило, менеджеры таких отделов отвечают не скоро или игнорируют письма: у них завал запросов и мало желания вникать в ситуации сотен больных, от которых, возможно, не будет никакого толку, — делится выводами Черненок. — И уж точно не стоит писать на русском и украинском или отправлять непереведенную меддокументацию: 99%, что она отправится в корзину". А если ответили сразу — верный признак, что вместо сайта клиники вы попали на замаскированных посредников. Только они так быстро обрабатывают запросы и даже перезванивают.

ТРУДНОСТИ ОБЩЕНИЯ. Клиники очень неохотно общаются напрямую с пациентами, хотя у многих для этого есть международные отделы, которым можно слать свои заявки по электронной почте. Обычно проще и быстрее это сделать через проверенных волонтеров, представителей диаспоры или благотворительные организации, действующие практически при каждой клинике.

"Без помощи таких друзей, которые будут "доставать" заведение звонками, письмами и визитами, договориться почти нереально, — объясняет Литовченко. — Существует и платная опция — те же помощники, но за деньги: они увеличат смету на 30—40%, но ускорят процесс, а это может быть очень важно".

Тем более что многие международные отделы заточены именно на накрутку счетов, уверен Сергей Сирош, отец больного ребенка с двухлетним стажем общения с европейскими клиниками.

"Скорее всего, они изначально рассчитают все по максимальному коэффициенту сложности, впишут несколько необязательных дополнительных услуг вдобавок к невыгодному пакету, — делится опытом он. — Программу обследования составят так, чтобы вышло дороже, а не удобнее и дешевле вам".

ТЕНДЕР. Во многих случаях попытки напрямую договориться о плане обследования с клиникой приводят к тому, что все процедуры и консультации растянутся на несколько недель согласно очередям, а проживание за границей, напомним, влетает в копеечку. Поэтому есть смысл подыскать толкового помощника на месте, который утрамбует все в компактный график и вообще будет представлять ваши интересы. Первичный поиск посредника обычно происходит хаотично, главный совет — не бросаться на первое предложение, а изучать их хотя бы неделю-две, обратиться хотя бы к 3—5 компаниям. Нужно просто написать, что нужна консультация по такому-то поводу, ждем предложение. Чем больше уточняющих вопросов зададите, тем быстрее придет понимание, пытаются развести вас на деньги или нет. Если пишут что-то вроде "с вас $10 000, приезжайте!" — скорее всего, на вас пытаются наварить процентов 50—80 заявленной суммы, отмечает Елена. Правильный ответ — цена за каждый анализ, фамилия лечащего врача и прочие подробности, в идеале предложение оформляется на фирменном бланке, размер комиссионных — отдельным пунктом.

"Из такого перечня часто выясняется, что компания хочет заложить в сумму трансфер из аэропорта стоимостью $500 или проживание за 150 в сутки, хотя вы реально можете найти перевозчика и апартаменты гораздо дешевле без особого труда. Вообще, чем меньше пустых обещаний и розовых перспектив, тем солиднее ваш собеседник. Уважающие себя медики никогда не дают 100% гарантий, да еще дистанционно. А вот мошенники любят играть на том, что больной от безысходности рад верить в чудесное исцеление, и обдирают его как липку, лишь только подпишет контракт.

О ДРУЗЬЯХ. Особенности нашего менталитета таковы, что рекомендациям знакомых мы верим безапелляционно. Если нам говорят, что вот у них за границей есть "друг" (медицинский посредник), мы автоматически даем этому "другу" бонус доверия и решаем больше ни к кому не обращаться. "Не ведитесь. Бесплатно и от души там ничего не делают. В итоге такие "друзья" нередко делают безбожные наценки", — акцентирует Черненок.

В КЛИНИКЕ: НЕ НУЖНЫ ОТДЕЛЬНАЯ ПАЛАТА И ПЕРЕВОД

Одна из самых затратных статей пребывания за границей — проживание, особенно если оно непосредственно в клинике. "Старайтесь распланировать свою поездку так, чтобы срок пребывания в медучреждении был минимальным, и при первой же возможности переезжайте на амбулаторную квартиру или домой", — советует Ирина Литовченко. Ведь немало анализов и обследований в наше время возможно сделать вне стационара, да и тратить свободное время приятнее не на валяние в палате, а на осмотр достопримечательностей или встречи с новыми друзьями.

Если нужно сэкономить, откажитесь от доплаты за одноместное размещение. Не надо думать, что общая палата в Европе — это 7—8 тяжелобольных на 10 квадратных метрах, как у нас. Скорее всего, обычная палата будет двухместной, ну или трехместной, но вполне комфортной для пребывания. А наличие соседей в ряде случаев — это и антидепрессант, и даже самая скорая доврачебная медпомощь. Кстати, о помощнике рядом: такая дополнительная услуга в прайсе тоже есть. Родственник или друг, находящийся с вами круглосуточно, потянет еще до 100 евро в сутки (больница предоставляет ему питание и койку). Конечно, часто приятно видеть родных рядом в тяжкую минуту, но, кроме психологической, никакой помощи больному от сопровождающего не потребуется.

"Медсестра в немецкой клинике — как родная мать. В ее обязанности входит полный уход за больным: будь то личная гигиена или помощь в поиске контактной линзы. Это не украинское отделение с двумя медсестрами на посту, которых вечно не дозваться, — рассказывает житомирец Сергей Сирош. — Даже после тяжелой операции взрослый пациент в круглосуточном присутствии родственников не нуждается, поэтому они могут спокойно разместиться в арендованном жилье — так дешевле".

ДОРОГОЙ ПРОФЕССОР. Еще одна дорогостоящая украинская привычка — перебирать врачами. Нам привычно не доверять первому попавшемуся медику и уповать на регалии: мол, если профессор или завотделения, то шансов больше, что не ошибется. Европейские доктора за то, в чем пока не разбираются, не берутся. Так что будьте уверены: вам предоставят врача, которому по силам управиться с конкретной проблемой, или же сами пригласят более опытного. "Заказать" профессора по собственному почину можно. Но этот каприз снова-таки стоит дополнительных денег. Уловив любовь наших медтуристов к общению с титулованными медиками, больницы с удовольствием предлагают включить в счет гонорар профессору, а то и не одному. Если вам так спокойнее — платите. Но будьте уверены: если возникнут сложности, клиника сама поторопится пригласить лучших специалистов, ведь за решение вашей проблемы ей уже заплатили, и с помощью каких ресурсов она это сделает, не ваша забота.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ. Операторы медтуризма нередко рекомендуют нанять переводчика для общения с персоналом больницы, мол, в интересах собственного здоровья и комфорта. "На практике среднее знание английского или базовый немецкий гарантируют взаимопонимание на достаточном уровне: медики сами заинтересованы донести вам свою информацию и добиться ответа, — уверяет Сергей. — Европейские клиники всевозможными путями стараются решить языковую проблему и нередко имеют стандартные формы документов на разных языках, включая русский. Лечащие врачи всегда пытались объясняться с нами без узких медицинских терминов, простыми словами, чтобы все было понятно. Переводчик пригодился разве только для первой встречи с врачом и подписания документов".

Заграничные палаты. Рассчитаны максимум на 2—3-х пациентов.

СТРОГО ПО ПРАЙСУ: ПОДБИВАЕМ СЧЕТ ВМЕСТЕ

Обычно клиники предлагают пациентам услуги целыми пакетами, в которые входят все необходимые стандартные манипуляции. "Но если возникнут усложнения, будьте готовы доплатить, и часто немало", — подчеркивает Литовченко. Поэтому перед началом лечения просите детализированную смету, в которой опишут, что именно входит в ваш пакет, а за что попросят сверх него и сколько. Заодно проверите, все ли пакетные услуги действительно понадобятся именно вам. Любая больница осознанно или случайно может выставить счет втридорога — не поленитесь вникнуть, за что.

Задача порядочного посредника — экономить ваши деньги и время.

Важно: обследование и лечение выгоднее проходить в одном и том же заведении, так что сразу просите подсчитать стоимость и того, и другого. Может статься, что одна клиника предложит осмотр за 5000 долларов, но лечение в ней обойдется в 150 тыс., а другая сразу напугает счетом на 8000 за обследование, но полечит за 60 тыс., то есть в сумме второй вариант выгоднее. В таких случаях посредник, добросовестно экономящий ваши деньги (а это его работа), незаменим: он знает больничную "кухню", как никто, и способен использовать уже оплаченный пакет по максимуму, уложить все необходимое пациенту в "пакетный" период и свести к нулю дополнительные траты. "Мне мой сэкономил кучу денег. Хотели, например, выставить дополнительные счета за предварительные консультации, а он не позволил: мол, наш 3-месячный all inclusive пакет начинает действовать через 10 дней, мы подождем, не надо нам ничего дополнительного. Пытались вписать платные лекарства за $1000 в месяц, он спорил и выбил мне бесплатные, уже включенные в пакет", — приводит личные примеры Елена. Ну а пока уверенности в абсолютной порядочности вашего помощника нет, проверяйте каждый шаг. Получив первоначальный счет, уточните имя врача и свяжитесь с ним. "Пусть подтвердит, что он действительно видел вашу меддокументацию и рекомендует эту схему лечения или обследования. Бывает, международный отдел или посредник попросту вписывают в счет лишнее, уверяя врачей, что пациент сам их попросил", — добавляет Сирош.

КАК ИЗБЕЖАТЬ МОШЕННИКОВ

Сайтов, завлекающих на лечение в Израиле, развелось так много, что недобросовестными заработками на пациентах обеспокоились даже в Израильской ассоциации медтуризма (IMTA). Ее ведущие эксперты дали несколько советов, как не попасть на мошенников и не тратить деньги зря. Они подходят и для других стран.

1. САЙТЫ-КЛОНЫ. Не так много в Израиле клиник, как различных контор, предлагающих те же услуги, но за совсем иную цену. Зная тягу пациентов к общению с врачами напрямую, посредники клонируют официальные сайты больниц, и многие далеко не сразу соображают, что общаются и почти договорились с третьей стороной. Обращайте внимание прежде всего на язык сайта: если он идеально русскоязычный и при этом нет опций для перехода на иврит и английский — 100% сайт посреднический и рассчитан на наивных жителей СНГ. Обратите внимание на адрес и контактные телефоны: нередко "помощники" не утруждаются даже снять офис и оставляют мобильные телефоны для связи, чего солидные клиники никогда не делают. Или оставляют физический адрес своей компании, который легко сравнить с настоящими координатами интересующей вас клиники.

2. ОТЗЫВЫ. Порядочные сайты и форумы должны содержать отзывы своих довольных пациентов. Текстовым доверять можно, только если они с долей здоровой критики. Но лучше просмотреть видеоролики: игру актеров от естественного поведения и впечатлений людей отличить нетрудно.

3. ПРЕДОПЛАТА. Она действительно требуется лишь в исключительных случаях, в остальных нет никакого смысла ее вносить, и серьезное учреждение никогда этого не потребует. Схема работы клиник стандартна: услуги оплачиваются наличными, картой или переводом непосредственно перед их предоставлением, когда пациент уже прибыл в страну. Не уверены, что вы именно тот редкий случай, — не перечисляйте предоплату, как бы вас ни просили.

4. С ЛИЦЕНЗИЕЙ. Самые надежные компании-посредники — те, в штате которых работают врачи с израильской лицензией на медицинскую деятельность. Ни один врач не захочет рискнуть своей репутацией и лицензией, так что вероятность того, что вас обманут, крайне низка. Большинство игроков медтуризма таких специалистов не имеют — то есть некому будет вести вас от начала лечения до конца, что отразится на оптимизации процесса и стоимости. По окончании лечения очень важно получить эпикриз, подписанный медиком: это означает взятую ответственность за все манипуляции, которые с вами провели.

Деньги наперед не нужны.