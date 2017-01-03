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Медицинский туризм для начинающих: в Польшу едут на диагностику рака и реабилитацию http://www.segodnya.ua/img/article/7841/27_main.1482972488.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/27_tn.1482972488.jpg Здоровье А еще многие польские предприятия, учреждения и клиники в последние годы часто помогают украинским детям, переселенцам и военным

Медицинский туризм для начинающих: в Польшу едут на диагностику рака и реабилитацию

Сегодня, 05:20

А еще многие польские предприятия, учреждения и клиники в последние годы часто помогают украинским детям, переселенцам и военным

Это макет передвижного медкабинета, который ездит по всей Польше.
Это макет передвижного медкабинета, который ездит по всей Польше.

Польская медицина начала ориентироваться за западноевропейские стандарты намного раньше других стран Восточной Европы и уже достигла определенных успехов. "Польша специализируется на стоматологии, пластической хирургии и кардиологии. Развитием последней государство занимается уже очень давно и вкладывает немало денег в соответствующие программы. Поэтому эта область медицины может хвастаться современным оборудованием и отличными специалистами: можно даже сравнивать уровень местного платного лечения кардиологических проблем со стандартами Германии и Швейцарии", — рассказывает директор заграничного представительства Польской туристической организации Влодзимеж Щурек. По его словам, прежде всего привлекательна для украинцев послеоперационная реабилитация: в Украине даже если и делают кардиологические операции хорошо, то после вмешательства пациенты нередко остаются без надлежащей программы восстановления — хороших санаториев не хватает. "Также есть смысл отправляться в Польшу на реабилитацию опорно-двигательного аппарата. К сожалению, военные действия в Украине актуализировали этот вопрос. Можно порекомендовать также офтальмологические клиники в восточной Польше — уже сейчас они пользуются спросом у украинцев", — советует руководитель организации.

Несмотря на то, что в Украине полно своих минеральных источников, у польских санаториев сильнее лечебная база, здесь можно неплохо отдохнуть и "подштопать" организм. А еще в Польше хорошо лечить детей: у соседей раньше, чем у нас, стали приживаться принципы семейно ориентированной медицины. Здесь мам пускают в реанимации к детям и даже создают условия для пребывания рядом. Межгосударственных программ с Польшей, которые облегчали бы нашим пациентам выезд в эту страну на лечение, по информации МОЗ, к сожалению, нет. Однако, по словам Влодзимежа Щурека, выручают инициативы на местах: многие польские предприятия, учреждения и клиники в последние годы часто помогают украинским детям, переселенцам и военным (последних активно принимали клиники силовых структур). "Возможность договориться о скидках на лечение существует, надо пробовать", — говорит пан Щурек.

ПО-ПОЛЬСКИ: С КОНЦЕРТАМИ И БЕЗ БАХИЛ

В польских больницах шокирует тишина: персонала здесь в соотношении к количеству пациентов примерно столько же, сколько в Украине, но в коридорах лишнего человека не встретишь, так как все процессы оптимизированы. Похоже, кроме лекарств, в здешних медучреждениях лечат спокойным и адекватным отношением к пациентам. В приемном покое — никакой паники, всех новоприбывших разделяют на пять категорий срочности — от "красных" (надо брать немедленно) до "голубых" (несрочно, потерпит еще часов 12) — и принимают по порядку. Чтобы дети не скучали — им мультики, игровая комната. В стационарных отделениях ходят без бахил: просто часто убирают. "В здании четыре этажа. Машина начинает уборку и двигается с первого на четвертый. Только закончит на верхнем этаже, сразу спускается на первый и начинает заново", — объясняет Оксана Яворская, сотрудница и будущий педиатр Независимой общественной детской больницы в Варшаве, построенной всего год назад.

В детских палатах свободно держат продукты, но при этом последнего таракана в больнице, по словам персонала больницы Ягелонского университета в Кракове, здесь видели лет 20 назад (в Украине все с точностью наоборот: пациентов любят гонять за еду в палатах, а вот насекомых вывести никак не могут). На стенах — детские рисунки, фото с различных мероприятий, стоят аквариумы и тележка с подарками: в больнице тоже настал период праздников. В концерт-холле варшавского госпиталя можно провести хоть премьер-показ фильма, хоть джаз-концерт для пациентов, а два-три раза в неделю пациентов обязательно развлекают научными или культурными мероприятиями.

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Дом Рональда Макдональда. Совсем как 4-звездочный отель.

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В холле. Аквариумы, удобная мебель и никаких очередей.

КАК ДОМА. Главный козырь польской семейно ориентированной медицины — семейные комнаты "Фонда Рональда Макдональда" в больницах. Основатели проекта уверены: семья должна быть вместе в любой ситуации, мамино присутствие для маленького больного целебно, препятствовать общению с родителями вредно для здоровья. Если создать оптимальные условия для их пребывания в больницах, это и будет лучшей помощью больным деткам. Более 10 лет назад фонд начал над этим работать, и теперь в польских больницах десятки комнат, в которых созданы условия для отдыха мам, где можно выпить чаю, перекусить, подремать, пообщаться с подругами по несчастью и просто постирать или принять душ. В варшавской детской больнице на 26 отделений — 25 кухонь и 20 таких комнат. Главное требование — посуда или личная, или одноразовая: никакого обмена микробами. С 9:00 до 19:00 в каждой комнате есть координатор, помогающий соблюдать порядок; круглосуточно — книжки, пазлы, настольные игры для детей. Важное условие — убирать за собой и не злоупотреблять электроэнергией.

Новосторой изначально проектировался с расчетом на то, что мамы будут ночевать с детьми, потому каждая палата вмещает две койки для пациентов и две — для родителей (днем легко складываются в аккуратные кресла), санузел. А вот в остальных клиниках с пространством для родственников проблема. Поэтому, чтобы мамы не ездили за тридевять земель из больницы к дому, не спали на полу палаты и могли привести себя в порядок, Фонд строит специальные дома-гостиницы: за 14 лет их удалось возвести уже около 400 в 42 странах мира. В этом году Фонд наконец смог добиться понимания от наших чиновников и в течение будущего года планирует презентовать первую комнату в одной из детских клиник Украины. "Это как 4-звездочный отель, в котором родители, чьи дети попали на лечение надолго, проживают бесплатно (при желании и возможности могут сделать взнос в Фонд, так как он продолжает существовать на деньги спонсоров)", — объясняет Гжегож Хмелярский, председатель наблюдательного совета "Фонда Рональда Макдональда" в Украине. А пока что ближайший такой дом, позволяющий сэкономить на жилье для иногородних мам, — в детской больнице Ягелонского университета в Кракове.

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В ожидании приема. Дети играют и смотрят мультики.

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Первичный осмотр. Поступивших делят на 5 категорий срочности.

ДОМ МЕЧТЫ. Разноцветный дружелюбный домик совсем не похож на здание больничного комплекса, хотя его удалось пристроить в двух минутах ходьбы от корпуса клиники. Здесь все — по последнему слову архитектуры и техники. "Не у каждого поляка дома такая современная кухня, как у нас, — гордится Катаржина Новаковская. — Все по правилам эффективного энергосбережения, большие окна, изготовленные по технологии будущего, много света, своя система охраны. Даже условия для родителей-инвалидов: специальные санузлы, две комнаты и лифт. При входе — дезинфекция рук после больницы, комнаты убирают сами жильцы, а клининговая компания следит за чистотой общих площадей. Да так, что, по выражению Катаржины, можно смело ходить в белых носочках — белыми и останутся. Стоит холодильник с бесплатными напитками и водой, есть бесплатный Wi-Fi.

Поскольку поселяются сюда, как правило, надолго (рекорд — три года), домик обзавелся даже собственным почтовым ящиком. Здесь 20 комнат на 44 гостя, но всегда рады бабушкам-дедушкам и прочим гостям. "Часто устраивают семейные дни рождения, отмечают первое причастие ребенка, — рассказывает одна из волонтеров Зося. — Хотим, чтобы люди забывали здесь о проблемах и ощущали себя, как дома". Маленькой команде дома это вполне удается: в День св. Николая (в Польше его отмечают 6 декабря), например, директор ближней начальной школы с воспитанниками, постоянными помощниками Фонда, украшали елку. "Иногда к нам приходит шеф-повар из 5-звездочного отеля и устраивает мастер-классы для мам, — рассказывает Катаржина. — А поскольку ничто не дарит ощущение комфорта так, как аромат выпечки, мы договорились, что пекарня будет доставлять нам тесто-полуфабрикат, а мы каждое утро — печь для обитателей свежий хлеб".

Маленькая дочка Юрия Вербовского лечится в Кракове уже год (с перерывами). Все это время львовянин с женой пользуются гостеприимством Фонда и не устают его хвалить. "Семейная обстановка, все очень любезны. А когда морально тяжело, такой тыл очень важен", — признается папа девочки.

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Комната отдыха. Здесь много настольных игр, но гаджеты запрещены.

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На кухне. Есть все необходимое даже для кондитеров.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ. Возвести дом-отель удалось благодаря колоссальной поддержке спонсоров. В Польше организацию поддерживают 95 компаний — без их щедрых подарков и энтузиазма граждан, по словам Катаржины, ничего бы не вышло. "По количеству вовлеченных волонтеров в мировом масштабе мы уступаем разве что Красному Кресту, — говорит Новаковская. — За год в наших программах участвуют около 300 добровольцев".

МАШИНА ЗДОРОВЬЯ ЕДЕТ К ВАМ

Предотвращать беду проще, чем ликвидировать, поэтому по всей Польше курсирует передвижная диагностическая лаборатория. В машине есть все необходимое для ранней диагностики детской онкологии (УЗИ важнейших органов), круглый год команда врачей ездит из города в город и проверяет всех желающих (согласно стандартам ЕС, такое обследование нужно проводить ребенку от 6-месячного возраста раз в год). "В США такие авто даже оснащены стоматологическим креслом, а в Бразилии с врачами ездят специалисты по выведению тату: дети вырастают и не хотят больше ассоциироваться с бедными неблагополучными районами, в которых успели сделать наколки", — рассказывает Катаржина Новаковская, исполнительный директор "Фонда Рональда Макдональда" в Польше. По ее словам, украинцы могут бесплатно проверить своих деток, когда такая машинка максимально приблизится к границе: уточнить график ее передвижения можно через страничку польской фундации в соцсети Facebook (маршрут распланирован уже до 2018 года, в следующем надеются получить еще одну машину).

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РЕЛАКСОМ ПО ЗАВИСИМОСТЯМ

Гуманный подход к лечению в Польше — главный тренд здешней медицины. Еще один яркий пример — Международный центр лечения, терапии и реабилитации зависимостей и цивилизационных болезней Фонда Vitatherapy. Хотя он специализируется на лечении людей с психическими расстройствами и разными формами зависимостей, на психиатрическую лечебницу в понимании украинца вовсе не похож. Закрытые лечебницы строгого режима в Европе уже не в моде: в центр свободно приезжают родственники его обитателей, вместе посещают бассейн, катаются на лошадях. Атмосфера вообще релаксирующая, вокруг — заповедная природа, само здание — на островке посреди живописного озера, окруженного хвойным лесом. Лечат не медикаментами, а пейзажами и домашней обстановкой. Похоже не на клинику, а скорее на пансионат или отель — здесь даже врачи не в белых халатах. Соответственно, и реабилитация проходит в формате распорядка дня, как в санатории: с утра — прогулка, потом медитация, рефлексотерапия, групповая встреча, чтобы поделиться планами на день, потом занятия с коучем или инструктором, консультантом-психотерапевтом. Пять раз в день — перерыв на прием пищи, арт-терапия (театральное искусство, живопись и т. д). "Наш девиз: мы пройдем этот путь вместе с вами, пациенты и персонал — одна команда и даже друзья, — объясняет руководитель центра Виталий Теньков. — Это американский принцип лечения — обществом людей-единомышленников, переживающих аналогичные проблемы".

КАК ВЫЕХАТЬ САМОМУ

Если пользоваться услуга­ми посредника-агентства, специализирующегося на медтуризме, стоит лишь отнести им свою документацию и поставить задачу — они возьмут на себя подготовку выезда, сопровождение во время лечения и реабилитаци­онного периода. Чтобы выехать своими силами, начать следует с изучения общей информации на форумах и тематических сайтах — о том, где в принци­пе специализируются на нужном направлении, выбрать несколько стран, где нужная вам отрасль развита на достойном уровне, и заняться поиском клиник. При самых крупных и известных обычно функционируют отделы международного туризма, в которые можно обращаться по электронной почте, но клиники неохотно общаются с пациентами напрямую. Вести переговоры на месте можно попросить представителей нашей диаспоры, благотворительные организации или проверен­ных волонтеров — они ра­бо­тают практически при каждой клинике. Или нанять помощников за деньги: они увеличат смету на 30—40%, но ускорят процесс. Чтобы выбрать оптимальное предложение, требуйте четкий прайс на услуги клиники и размер комиссионных.

ПРИРОДНЫЙ МЕДТУРИЗМ

В Польше можно найти термальные источники на любые вкус и болезнь. Так, к югу от Вроцлава есть бальнеоклиматолечебный курорт Лендек-Здруй ("здруй" с польского переводится как "источник") — место, где лечат одновременно климат горных долин, слабоминерализированные высокотермальные воды (радоновые, сульфидные, фторсодержащие) для ванн, орошений и питья, а вдобавок — торфяные грязи (добывают лечебный торф). Здесь хорошо побыть недельки три людям, страдающим хроническим пиелонефритом, циститом, мочекаменной болезнью, простатитом и половыми дисфункциями. Те же заболевания лечат и на курортах Сверадув-Здруй, Щавно-Здруй. А в польском "Трускавце" — курорте-короле питьевой минералки Крынице — органы пищеварения и нарушения обмена веществ лечат пациенты со всей Европы.

О подземном санатории в Величке близ Кракова, находящемся на глубине 200 м, знает весь мир. Здешний микроклимат знаменит бактериологической чистотой, насыщенностью соляным и йодистым аэрозолями, в которых нет места аллергенам, и полезен тем, у кого серьезные респираторные заболевания. Спуски в соляные лечебные камеры бывают и просто оздоровительные, для всех разработаны 4—6-часовые программы, а можно просто остаться здесь на ночь и дышать полезным воздухом во сне. Еще один самобытный метод лечения — польские градирни: ингалятории на открытом воздухе, выполненные в форме шестиугольников, пространство внутри которых заполнено целебным воздухом. Цехоцинек — крупнейший в мире комплекс градирен, построенных для солеварения. Они создают морской микроклимат в сосновом бору.

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В Цехоцинеке. Комплекс соляных градирен в сосновом лесу.
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Автор:

Наталья Негодова

Источник:

"Сегодня"

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