Медицинский туризм для начинающих: в Польшу едут на диагностику рака и реабилитацию

Польская медицина начала ориентироваться за западноевропейские стандарты намного раньше других стран Восточной Европы и уже достигла определенных успехов. "Польша специализируется на стоматологии, пластической хирургии и кардиологии. Развитием последней государство занимается уже очень давно и вкладывает немало денег в соответствующие программы. Поэтому эта область медицины может хвастаться современным оборудованием и отличными специалистами: можно даже сравнивать уровень местного платного лечения кардиологических проблем со стандартами Германии и Швейцарии", — рассказывает директор заграничного представительства Польской туристической организации Влодзимеж Щурек. По его словам, прежде всего привлекательна для украинцев послеоперационная реабилитация: в Украине даже если и делают кардиологические операции хорошо, то после вмешательства пациенты нередко остаются без надлежащей программы восстановления — хороших санаториев не хватает. "Также есть смысл отправляться в Польшу на реабилитацию опорно-двигательного аппарата. К сожалению, военные действия в Украине актуализировали этот вопрос. Можно порекомендовать также офтальмологические клиники в восточной Польше — уже сейчас они пользуются спросом у украинцев", — советует руководитель организации.

Несмотря на то, что в Украине полно своих минеральных источников, у польских санаториев сильнее лечебная база, здесь можно неплохо отдохнуть и "подштопать" организм. А еще в Польше хорошо лечить детей: у соседей раньше, чем у нас, стали приживаться принципы семейно ориентированной медицины. Здесь мам пускают в реанимации к детям и даже создают условия для пребывания рядом. Межгосударственных программ с Польшей, которые облегчали бы нашим пациентам выезд в эту страну на лечение, по информации МОЗ, к сожалению, нет. Однако, по словам Влодзимежа Щурека, выручают инициативы на местах: многие польские предприятия, учреждения и клиники в последние годы часто помогают украинским детям, переселенцам и военным (последних активно принимали клиники силовых структур). "Возможность договориться о скидках на лечение существует, надо пробовать", — говорит пан Щурек.

ПО-ПОЛЬСКИ: С КОНЦЕРТАМИ И БЕЗ БАХИЛ

В польских больницах шокирует тишина: персонала здесь в соотношении к количеству пациентов примерно столько же, сколько в Украине, но в коридорах лишнего человека не встретишь, так как все процессы оптимизированы. Похоже, кроме лекарств, в здешних медучреждениях лечат спокойным и адекватным отношением к пациентам. В приемном покое — никакой паники, всех новоприбывших разделяют на пять категорий срочности — от "красных" (надо брать немедленно) до "голубых" (несрочно, потерпит еще часов 12) — и принимают по порядку. Чтобы дети не скучали — им мультики, игровая комната. В стационарных отделениях ходят без бахил: просто часто убирают. "В здании четыре этажа. Машина начинает уборку и двигается с первого на четвертый. Только закончит на верхнем этаже, сразу спускается на первый и начинает заново", — объясняет Оксана Яворская, сотрудница и будущий педиатр Независимой общественной детской больницы в Варшаве, построенной всего год назад.

В детских палатах свободно держат продукты, но при этом последнего таракана в больнице, по словам персонала больницы Ягелонского университета в Кракове, здесь видели лет 20 назад (в Украине все с точностью наоборот: пациентов любят гонять за еду в палатах, а вот насекомых вывести никак не могут). На стенах — детские рисунки, фото с различных мероприятий, стоят аквариумы и тележка с подарками: в больнице тоже настал период праздников. В концерт-холле варшавского госпиталя можно провести хоть премьер-показ фильма, хоть джаз-концерт для пациентов, а два-три раза в неделю пациентов обязательно развлекают научными или культурными мероприятиями.

Дом Рональда Макдональда. Совсем как 4-звездочный отель.

В холле. Аквариумы, удобная мебель и никаких очередей.

КАК ДОМА. Главный козырь польской семейно ориентированной медицины — семейные комнаты "Фонда Рональда Макдональда" в больницах. Основатели проекта уверены: семья должна быть вместе в любой ситуации, мамино присутствие для маленького больного целебно, препятствовать общению с родителями вредно для здоровья. Если создать оптимальные условия для их пребывания в больницах, это и будет лучшей помощью больным деткам. Более 10 лет назад фонд начал над этим работать, и теперь в польских больницах десятки комнат, в которых созданы условия для отдыха мам, где можно выпить чаю, перекусить, подремать, пообщаться с подругами по несчастью и просто постирать или принять душ. В варшавской детской больнице на 26 отделений — 25 кухонь и 20 таких комнат. Главное требование — посуда или личная, или одноразовая: никакого обмена микробами. С 9:00 до 19:00 в каждой комнате есть координатор, помогающий соблюдать порядок; круглосуточно — книжки, пазлы, настольные игры для детей. Важное условие — убирать за собой и не злоупотреблять электроэнергией.

Новосторой изначально проектировался с расчетом на то, что мамы будут ночевать с детьми, потому каждая палата вмещает две койки для пациентов и две — для родителей (днем легко складываются в аккуратные кресла), санузел. А вот в остальных клиниках с пространством для родственников проблема. Поэтому, чтобы мамы не ездили за тридевять земель из больницы к дому, не спали на полу палаты и могли привести себя в порядок, Фонд строит специальные дома-гостиницы: за 14 лет их удалось возвести уже около 400 в 42 странах мира. В этом году Фонд наконец смог добиться понимания от наших чиновников и в течение будущего года планирует презентовать первую комнату в одной из детских клиник Украины. "Это как 4-звездочный отель, в котором родители, чьи дети попали на лечение надолго, проживают бесплатно (при желании и возможности могут сделать взнос в Фонд, так как он продолжает существовать на деньги спонсоров)", — объясняет Гжегож Хмелярский, председатель наблюдательного совета "Фонда Рональда Макдональда" в Украине. А пока что ближайший такой дом, позволяющий сэкономить на жилье для иногородних мам, — в детской больнице Ягелонского университета в Кракове.

В ожидании приема. Дети играют и смотрят мультики.

Первичный осмотр. Поступивших делят на 5 категорий срочности.

ДОМ МЕЧТЫ. Разноцветный дружелюбный домик совсем не похож на здание больничного комплекса, хотя его удалось пристроить в двух минутах ходьбы от корпуса клиники. Здесь все — по последнему слову архитектуры и техники. "Не у каждого поляка дома такая современная кухня, как у нас, — гордится Катаржина Новаковская. — Все по правилам эффективного энергосбережения, большие окна, изготовленные по технологии будущего, много света, своя система охраны. Даже условия для родителей-инвалидов: специальные санузлы, две комнаты и лифт. При входе — дезинфекция рук после больницы, комнаты убирают сами жильцы, а клининговая компания следит за чистотой общих площадей. Да так, что, по выражению Катаржины, можно смело ходить в белых носочках — белыми и останутся. Стоит холодильник с бесплатными напитками и водой, есть бесплатный Wi-Fi.

Поскольку поселяются сюда, как правило, надолго (рекорд — три года), домик обзавелся даже собственным почтовым ящиком. Здесь 20 комнат на 44 гостя, но всегда рады бабушкам-дедушкам и прочим гостям. "Часто устраивают семейные дни рождения, отмечают первое причастие ребенка, — рассказывает одна из волонтеров Зося. — Хотим, чтобы люди забывали здесь о проблемах и ощущали себя, как дома". Маленькой команде дома это вполне удается: в День св. Николая (в Польше его отмечают 6 декабря), например, директор ближней начальной школы с воспитанниками, постоянными помощниками Фонда, украшали елку. "Иногда к нам приходит шеф-повар из 5-звездочного отеля и устраивает мастер-классы для мам, — рассказывает Катаржина. — А поскольку ничто не дарит ощущение комфорта так, как аромат выпечки, мы договорились, что пекарня будет доставлять нам тесто-полуфабрикат, а мы каждое утро — печь для обитателей свежий хлеб".

Маленькая дочка Юрия Вербовского лечится в Кракове уже год (с перерывами). Все это время львовянин с женой пользуются гостеприимством Фонда и не устают его хвалить. "Семейная обстановка, все очень любезны. А когда морально тяжело, такой тыл очень важен", — признается папа девочки.

Комната отдыха. Здесь много настольных игр, но гаджеты запрещены.

На кухне. Есть все необходимое даже для кондитеров.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ. Возвести дом-отель удалось благодаря колоссальной поддержке спонсоров. В Польше организацию поддерживают 95 компаний — без их щедрых подарков и энтузиазма граждан, по словам Катаржины, ничего бы не вышло. "По количеству вовлеченных волонтеров в мировом масштабе мы уступаем разве что Красному Кресту, — говорит Новаковская. — За год в наших программах участвуют около 300 добровольцев".

МАШИНА ЗДОРОВЬЯ ЕДЕТ К ВАМ

Предотвращать беду проще, чем ликвидировать, поэтому по всей Польше курсирует передвижная диагностическая лаборатория. В машине есть все необходимое для ранней диагностики детской онкологии (УЗИ важнейших органов), круглый год команда врачей ездит из города в город и проверяет всех желающих (согласно стандартам ЕС, такое обследование нужно проводить ребенку от 6-месячного возраста раз в год). "В США такие авто даже оснащены стоматологическим креслом, а в Бразилии с врачами ездят специалисты по выведению тату: дети вырастают и не хотят больше ассоциироваться с бедными неблагополучными районами, в которых успели сделать наколки", — рассказывает Катаржина Новаковская, исполнительный директор "Фонда Рональда Макдональда" в Польше. По ее словам, украинцы могут бесплатно проверить своих деток, когда такая машинка максимально приблизится к границе: уточнить график ее передвижения можно через страничку польской фундации в соцсети Facebook (маршрут распланирован уже до 2018 года, в следующем надеются получить еще одну машину).

РЕЛАКСОМ ПО ЗАВИСИМОСТЯМ

Гуманный подход к лечению в Польше — главный тренд здешней медицины. Еще один яркий пример — Международный центр лечения, терапии и реабилитации зависимостей и цивилизационных болезней Фонда Vitatherapy. Хотя он специализируется на лечении людей с психическими расстройствами и разными формами зависимостей, на психиатрическую лечебницу в понимании украинца вовсе не похож. Закрытые лечебницы строгого режима в Европе уже не в моде: в центр свободно приезжают родственники его обитателей, вместе посещают бассейн, катаются на лошадях. Атмосфера вообще релаксирующая, вокруг — заповедная природа, само здание — на островке посреди живописного озера, окруженного хвойным лесом. Лечат не медикаментами, а пейзажами и домашней обстановкой. Похоже не на клинику, а скорее на пансионат или отель — здесь даже врачи не в белых халатах. Соответственно, и реабилитация проходит в формате распорядка дня, как в санатории: с утра — прогулка, потом медитация, рефлексотерапия, групповая встреча, чтобы поделиться планами на день, потом занятия с коучем или инструктором, консультантом-психотерапевтом. Пять раз в день — перерыв на прием пищи, арт-терапия (театральное искусство, живопись и т. д). "Наш девиз: мы пройдем этот путь вместе с вами, пациенты и персонал — одна команда и даже друзья, — объясняет руководитель центра Виталий Теньков. — Это американский принцип лечения — обществом людей-единомышленников, переживающих аналогичные проблемы".

КАК ВЫЕХАТЬ САМОМУ

Если пользоваться услуга­ми посредника-агентства, специализирующегося на медтуризме, стоит лишь отнести им свою документацию и поставить задачу — они возьмут на себя подготовку выезда, сопровождение во время лечения и реабилитаци­онного периода. Чтобы выехать своими силами, начать следует с изучения общей информации на форумах и тематических сайтах — о том, где в принци­пе специализируются на нужном направлении, выбрать несколько стран, где нужная вам отрасль развита на достойном уровне, и заняться поиском клиник. При самых крупных и известных обычно функционируют отделы международного туризма, в которые можно обращаться по электронной почте, но клиники неохотно общаются с пациентами напрямую. Вести переговоры на месте можно попросить представителей нашей диаспоры, благотворительные организации или проверен­ных волонтеров — они ра­бо­тают практически при каждой клинике. Или нанять помощников за деньги: они увеличат смету на 30—40%, но ускорят процесс. Чтобы выбрать оптимальное предложение, требуйте четкий прайс на услуги клиники и размер комиссионных.

ПРИРОДНЫЙ МЕДТУРИЗМ

В Польше можно найти термальные источники на любые вкус и болезнь. Так, к югу от Вроцлава есть бальнеоклиматолечебный курорт Лендек-Здруй ("здруй" с польского переводится как "источник") — место, где лечат одновременно климат горных долин, слабоминерализированные высокотермальные воды (радоновые, сульфидные, фторсодержащие) для ванн, орошений и питья, а вдобавок — торфяные грязи (добывают лечебный торф). Здесь хорошо побыть недельки три людям, страдающим хроническим пиелонефритом, циститом, мочекаменной болезнью, простатитом и половыми дисфункциями. Те же заболевания лечат и на курортах Сверадув-Здруй, Щавно-Здруй. А в польском "Трускавце" — курорте-короле питьевой минералки Крынице — органы пищеварения и нарушения обмена веществ лечат пациенты со всей Европы.

О подземном санатории в Величке близ Кракова, находящемся на глубине 200 м, знает весь мир. Здешний микроклимат знаменит бактериологической чистотой, насыщенностью соляным и йодистым аэрозолями, в которых нет места аллергенам, и полезен тем, у кого серьезные респираторные заболевания. Спуски в соляные лечебные камеры бывают и просто оздоровительные, для всех разработаны 4—6-часовые программы, а можно просто остаться здесь на ночь и дышать полезным воздухом во сне. Еще один самобытный метод лечения — польские градирни: ингалятории на открытом воздухе, выполненные в форме шестиугольников, пространство внутри которых заполнено целебным воздухом. Цехоцинек — крупнейший в мире комплекс градирен, построенных для солеварения. Они создают морской микроклимат в сосновом бору.

В Цехоцинеке. Комплекс соляных градирен в сосновом лесу.