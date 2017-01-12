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Медики назвали главные условия здорового сна людей старше 50 лет http://www.segodnya.ua/img/article/7876/95_main.1484231835.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/95_tn.1484231835.jpg Здоровье Продолжительность сна должна составлять семь-восемь часов

Медики назвали главные условия здорового сна людей старше 50 лет

Сегодня, 04:15

Продолжительность сна должна составлять семь-восемь часов

Эксперты рекомендуют выгонять домашних животных из спальни. Фото: instagram.com/marimon0703
Эксперты рекомендуют выгонять домашних животных из спальни. Фото: instagram.com/marimon0703

Британские медики назвали основные, по их мнению, условия для здорового сна людей старше 50 лет, передает The Telegraph.

Среди главных советов – отправляться в кровать следует в носках, что поможет сохранять ноги в тепле, а также необходимо избавиться от домашних животных в спальне.

Ученые также рекомендуют за три часа до сна воздержаться от еды, а также употребления напитков, в том числе алкогольных. Отдельным пунктом идет запрет на различные гаджеты перед сном.

Кроме того, специалисты подтвердили и еще раз напомнили, что продолжительность здорового сна должна составлять семь-восемь часов.

Эксперты также рекомендуют обратить внимание на цвет освещения в спальне: белое и синее освещение лучше заменить на красноватое.

Также полезно принять теплую ванную, перед тем, как лечь под одеяло.

По мнению медиков, хорошему сну способствует в первую очередь физиологически нормальная масса тела, физическая активность и отказ от курения. 
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