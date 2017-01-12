Медики назвали главные условия здорового сна людей старше 50 лет
Продолжительность сна должна составлять семь-восемь часов
Британские медики назвали основные, по их мнению, условия для здорового сна людей старше 50 лет, передает The Telegraph.
Среди главных советов – отправляться в кровать следует в носках, что поможет сохранять ноги в тепле, а также необходимо избавиться от домашних животных в спальне.
Ученые также рекомендуют за три часа до сна воздержаться от еды, а также употребления напитков, в том числе алкогольных. Отдельным пунктом идет запрет на различные гаджеты перед сном.
Кроме того, специалисты подтвердили и еще раз напомнили, что продолжительность здорового сна должна составлять семь-восемь часов.
Эксперты также рекомендуют обратить внимание на цвет освещения в спальне: белое и синее освещение лучше заменить на красноватое.
Также полезно принять теплую ванную, перед тем, как лечь под одеяло.
По мнению медиков, хорошему сну способствует в первую очередь физиологически нормальная масса тела, физическая активность и отказ от курения.
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