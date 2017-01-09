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Медики назвали опасные для психики продукты http://www.segodnya.ua/img/article/7865/74_main.1483969692.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/74_tn.1483969692.jpg Здоровье Это мясо и шоколад, правда, это опасно, только в случае если человек злоупотребляет ими

Медики назвали опасные для психики продукты

Сегодня, 04:37

Это мясо и шоколад, правда, это опасно, только в случае если человек злоупотребляет ими

Фото: e-gorlovka.com.ua
Фото: e-gorlovka.com.ua

Оказывается, психике человека может навредить питание. Есть продукты, которые способствуют возникновению проблемам с психикой, уверенны ученые, сообщает "Ортодокс".

Испанские исследователи экспериментально установили, какие продукты могут быть опасны для душевного состояния человека. Это прежде всего мясо и шоколад. Правда это опасно, только в случае если человек злоупотребляет ими.

Ученые говорят, что если есть эти продукты умеренно, то они полезны. Исследователи также говорят о том, что к психическим расстройствам более склонны люди-любители жирного и сладкого. Дело в том, что такие продукты возбуждают нервную систему.
шоколад, мясо, психика

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