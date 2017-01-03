Медики назвали важный признак проблем со здоровьем

Сотрудники Академии Сальгренска при Гетеборгском университете изучали связь между хронической одышкой (в течение 6 недель и более) и проблемами со здоровьем, такими как сердечная недостаточность и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Они пришли к выводу: если у человека усилилась одышка при физических нагрузках, ему следует пойти к врачу, пишет "Ортодокс".

Ученые проанализировали данные нескольких исследований. Анализ показал, что у людей, которые обращались за медицинской помощью при хронической одышке, качество жизни оказалось ниже, чем у представителей общей популяции.

Такие добровольцы часто испытывали трудности в процессе выполнения повседневных задач. Кроме того, у них были признаки сердечной недостаточности и скрытой ХОБЛ.

По мнению специалистов, одышка – не менее важный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, чем повышенное кровяное давление. Исследователи советуют людям сравнивать свое здоровье с тем, каким оно было раньше. Если в последнее время человеку стало сложнее делать то, с чем он без труда справлялся раньше, ему, независимо от возраста, стоит обратиться к врачу.