Медики определили главный фактор долголетия

Кровоснабжение органов тех, кто прожил более 90 лет, было интенсивным даже в старости

Исследователи из Италии сообщили, что им удалось найти причину, по которой некоторые люди живут дольше, чем остальные. Оказалось, что микроциркуляция крови – один из самых важных факторов при анализе продолжительности жизни, пишет "Ортодокс".

Именно этот фактор влияет на то, насколько быстро и достаточно попадает в ткани организма вещества, содержащиеся в крови. А от этого, в свою очередь, зависит состояние организма.

Как говорится в статье, опубликованной на сайте EurekAlert, кровоснабжение органов тех, кто прожил более 90 лет, было интенсивным даже в старости и оно соответствовало кровоснабжению тех, кому было 50-60 лет.

Ученые говорят о том, что этому способствует низкий уровень гормона адреномедуллина, что сказывается на снижении артериального давления, а также целостности кровеносных сосудов.