Медики открыли удивительный механизм восстановления печени

Сегодня, 15:06

Новое исследование ученых поможет в борьбе с циррозом

Ткани печени могут восстанавливаться. Фото: pixabay.com
Ткани печени могут восстанавливаться. Фото: pixabay.com

Международная группа ученых объявила об успешных опытах при разработке новых методов регенерации печени. Исследователи предлагают лечить поврежденный орган методом имплантации пациенту его же холангиоцитов, сообщает "СколТех".

Исследование провели специалисты из Центра регенеративной медицины в Эдинбурге, Массачусетского технологического института и Сколковского института науки и технологий. Их открытие поможет бороться с заболеваниями печени: например, с циррозом.

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Оказалось, что ткани печени могут восстанавливаться благодаря клеткам желчных каналов этого органа – холангиоцитам. Они выходят из желчных каналов и превращаются в клетки печени. Благодаря этому потенциал регенерации за счет холангиоцитов может быть выше, чем у механизма восстановления с помощью гепатоцитов.

Печень – один из немногих органов, способный к регенерации. В случае повреждения или хронического заболевания основные его клетки (гепатоциты) способны регенерировать. Стимуляция этого процесса – острая проблема для врачей и исследователей, но детали этого механизма до сих пор были неясны.
медицина, печень, открытие, цирроз печени, восстановление

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