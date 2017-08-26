Медики раскрыли генетический механизм позвонков

Сегодня, 05:45

Специалисты рассказали, что в результате исследования они отследили у подопытных мышей интересный момент

Ученые. Фото: spletnik.ru
Ученые. Фото: spletnik.ru

Медики из Японии смогли выяснить, как функционирует генетический механизм позвонков у четвероногих и тетраподов.Дело в белке GDF11, играющего важную роль в создании расположения сакральных позвонков,передает "Ортодокс".

Специалисты рассказали, что в результате исследования они отследили у подопытных мышей интересный момент.

Как оказалось, у грызунов, организм которых не производил белок GDF11, позвонки и задние конечности обладают существенными смещениями на спину.

Для доказательства данной гипотезы, японские медики изучили структуры экспрессии гена, и нашли взаимосвязь между конечностями на разных этапах развития эмбрионов и вероятным положением позвонков.

Полученные результаты помогут изменить осознание эволюции тетраподов и послужить новому пониманию на позицирование задних конечностей по видам.
ученые, позвоночник

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