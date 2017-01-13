Медики рассказали, кто чаще всего болеет диабетом

Повышенный уровень сахара в крови – это либо заболевание, которое вы получили от кого-то из родителей, либо заболевание, которое появилось из-за постоянных стрессов, неправильного питания, сидячего образа жизни и так далее, пишет "Ортодокс".

Сахарный диабет чаще всего может возникать у определенной группы людей, которую назвали ученые из Бристольского Университета.

Оказывается, главный фактор развития сахарного диабета второго типа – страх потерять работу.

Именно к такому выводу пришли ученые, которые опросили свыше 40 тысяч людей из разных уголков мира. Именно те, кто боится увольнения, на 20% чаще болеют диабетом.