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Медики рассказали, кто чаще всего болеет диабетом http://www.segodnya.ua/img/article/7880/99_main.1484322045.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/99_tn.1484322045.jpg Здоровье Оказывается, главный фактор развития сахарного диабета второго типа – страх потерять работу

Медики рассказали, кто чаще всего болеет диабетом

Сегодня, 05:42

Оказывается, главный фактор развития сахарного диабета второго типа – страх потерять работу

Фото: samlib.ru
Фото: samlib.ru

Повышенный уровень сахара в крови – это либо заболевание, которое вы получили от кого-то из родителей, либо заболевание, которое появилось из-за постоянных стрессов, неправильного питания, сидячего образа жизни и так далее, пишет "Ортодокс".

Сахарный диабет чаще всего может возникать у определенной группы людей, которую назвали ученые из Бристольского Университета.

Оказывается, главный фактор развития сахарного диабета второго типа – страх потерять работу.

Именно к такому выводу пришли ученые, которые опросили свыше 40 тысяч людей из разных уголков мира. Именно те, кто боится увольнения, на 20% чаще болеют диабетом.
медики, врачи, стресс, диабет, сахарный диабет

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