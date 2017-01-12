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Медики развеяли миф о правильном питании http://www.segodnya.ua/img/article/7873/25_main.1484145973.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/25_tn.1484145973.jpg Здоровье Как отмечается, чтобы вам не говорили жиры, вам нужны обязательно

Медики развеяли миф о правильном питании

Сегодня, 02:50

Как отмечается, чтобы вам не говорили жиры, вам нужны обязательно

Фото: pravilnoe-pokhudenie.ru/
Фото: pravilnoe-pokhudenie.ru/

Сейчас много говорят о правильном питании, о том, что нужно есть белки и не нужно есть жиры. Но как обстоит дело на самом деле? Белки необходимы человеку каждый день, из них состоят кожа и мышцы. Необходимо есть один грамм белка на килограмм веса, сообщает "Ортодокс".

Чтобы вам не говорили жиры, вам нужны обязательно. Главное не есть транс-жиров, их много в жареной пище. Здесь расчет такой же, как у белков, один грамм на килограмм веса. Главное не есть больше.

Если говорить об углеводах, то это наша энергия. Желательно поменьше есть простых углеводов, их много в мучных продуктах и сладостях. Отдавать предпочтение стоит сложным углеводам, они есть в крупах и орехах.
питание, диета, медики, жиры

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