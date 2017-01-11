Медики развеяли миф о связи погоды и боли в спине
Эксперты рекомендуют больным больше уделять внимание профилактике и лечению заболеваний, а не мифам
Не существует связи между изменениями погоды и возникновением боли в спине или артрозом.
Об этом сообщили американские медики, опубликовав свое исследование в журналах Pain Medicine и Osteoarthritis and Cartilage, кратко о них сообщает EurekAlert!
Во время исследования специалисты проанализировали данные об изменениях в состоянии здоровья, которые связаны с болью в спине и суставах, у участников специализированного австралийского обзора (почти тысяча человек).
При этом указывается, что сроки возникновения симптомов заболевания ученые впоследствии сравнили со временем, когда становились заметны изменения погоды, в частности, колебания температуры, влажности, давления воздуха, направления и скорости ветра, а также уровня осадков.
В результате выяснилось, что никакой связи между параметрами (временем возникновения болей и предшествующим им погодным изменениям) специалистам обнаружить не удалось.
Эксперты рекомендуют больным больше уделять внимание профилактике и лечению заболеваний, а не популярным мифам.
"Человеческие существа чрезвычайно чувствительны, поэтому несложно понять, почему можно заметить боль тогда, когда холодно и дождливо, но не увидеть ее тогда, когда есть симптомы, а погода на улице мягкая и солнечная", — замечает соавтор исследования Крис Махер.
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