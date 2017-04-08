Меню для красивой кожи: 11 доступных продуктов

Секрет идеальной кожи – это не дорогие крема, а правильный рацион, в состав которого входят определенные овощи и фрукты

Все знают, что все, что происходит внутри нашего организма – моментально отображается на лице. Если у вас есть проблемы с кожей, то не стоит сразу бежать в магазин за дорогими кремами. Портал Intelligent Beauty рекомендует начать лечение с правильного питания.

Первый шаг к сияющей коже – забыть о газировке, кофе, напитках с высоким содержанием фруктозы, а также содержащих искусственные ароматизаторы и красители. Стоит отказаться и от молочных продуктов – они вызывают воспаление, и со временем кожа станет выглядеть заметно хуже.

Чистая и здоровая диета – значит, гладкая, чистая и сияющая кожа. Естественные антиоксиданты и фитохимические соединения полезны для улучшения эластичности кожи и выработки коллагена.

Фрукты и овощи с высоким содержанием темного пигмента в виде бета-каротина и каротиноидов подарят коже естественное сияние. Особенно полезны 11 из них, приведенные в списке. Но это не значит, что вы должны ими ограничиваться. Добавляйте новые! Правило номер один для здорового питания – подходите к вопросу творчески, и тогда необходимое не станет скучным. А за основу меню можно взять этот список.

Красный сладкий перец. В нем много витамина С, стимулирующего выработку коллагена в коже. Благодаря этому она остается гладкой и нежной.



Авокадо. Кладезь хороших жирных кислот и каротиноидов. Они делают кожу упругой и защищают ее от неблагоприятных факторов внешней среды, которые вызывают появление мимических морщин и складок.

Свекла. Содержит много нитратов, которые ускоряют кровоток и помогают коже сиять. Кроме того, мощные антиоксиданты, которые есть в корнеплоде, как и его темный пигмент, предупреждают старение и помогают коже оставаться упругой и выглядеть молодой.



Голубика. Содержит антоцианы, которые и придают ягоде ее восхитительный цвет. Эти вещества – антиоксиданты, они нейтрализуют свободные радикалы, вызывающие повреждения кожи. Кроме того, фитонутриенты сдерживают развитие рака кожи.



Гранат. Эллаговая кислота и антиоксиданты способствуют регенерации кожи и обладают противовоспалительным эффектом. Все это ускоряет заживление ран.



Сладкий картофель. Содержит удивительно много витамина С и здоровых пигментов. Благодаря им кожа вырабатывает больше коллагена, который укрепляет матрикс кожи.



Яблоки. Эти популярные фрукты содержат пектин и кверцетин, известные своими способностями регулировать уровень глюкозы в крови и укреплять иммунитет. Все это отражается на коже: она выглядит молодой.



Помидоры. В них очень много ликопена, а значит, овощи помогают снизить вред от свободных радикалов, появление которых спровоцировал ультрафиолет.

Морковь. Богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин А. Он необходим для роста новых клеток и восстановления кожи.



Тыква. В ней много флавоноидов и каротиноидов, которые дарят коже сияние. А витамины А и С повышают ее упругость.



Шпинат. Темно-зеленые листья наполнены витамином Е, обеспечивающим защиту от старения, и витаминами А и С, которые помогают избавиться от акне. Антиоксиданты делают кожу сияющей – шпинат может стимулировать восстановление ДНК, что препятствует росту раковых клеток.