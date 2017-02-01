Мифы о личной гигиене и уборке дома

Выделите себе время для уборки, свободное от других дел

Наши знания о гигиене значительно меняются со временем. И, если раньше уход за собой заключался, в лучшем случае, в купании в деревянной лоханке раз в месяц, сегодня каждый из нас имеет доступ ко всем чудесам цивилизации, таким как теплая вода, сантехника и средства гигиены.

Именно поэтому некоторые наши убеждения устаревают и теряют свою ценность. Именно о них мы сегодня расскажем, пишет medic.ua.

Миф №1: Мыло убивает микробов

Обычное мыло практически не обладает способностью убивать бактерии. Вместо этого оно очищает кожу, позволяя вам смыть большинство микробов с помощью воды. Только мыло с пометкой "антибактериальное" может действительно убить бактерии.

Миф №2: Хорошие бактерии защитят вас от плохих

Так называемые "хорошие" бактерии – это те микроорганизмы, которые находятся на вашей коже и сосуществуют с вашим телом в гармонии. "Плохие" бактерии, напротив, являются патогенными и болезнетворными и могут вызывать инфекции и болезни. И хорошие, и плохие бактерии всегда присутствуют на вашем теле, и их количество является всего лишь разным для разных людей. Однако присутствие "хороших" бактерий не защищает вас от вредоносных микробов. Более того, даже "хорошие" бактерии в неправильном месте могут привести к серьезным заболеваниям.

Миф №3: Антисептики для кожи – лучшее средство для уничтожения микробов

Антисептики эффективны для уничтожения вредоносных бактерий только в том случае, если они содержат от 60 до 95% спирта. Спирт способен убивать риновирус, герпес, ВИЧ, грипп, гепатит, грибок и даже туберкулез. На самом деле, спирт способен убить до 99.9% всех бактерий на коже в течение 30 секунд. Тем не менее, они не подходят, когда ваша кожа сильно загрязнена или покрыта кровью. В таких случаях необходимо сначала тщательно промыть рану водой и мылом, а затем уже использовать антисептик, если это необходимо.

Миф №4: У детей заводятся вши от недостаточно личной гигиены

К сожалению, это миф. Вши могут завестись даже у тех детей, который тщательно следят за личной гигиеной. Вши передаются через прямой контакт "голова к голове" или через контакт с одеждой, такой как шапка, шарф и т.д. Либо через предметы личной гигиены, такие как расчески, полотенца.

Миф №5: Уничтожение микробов на руках понизит ваш иммунитет

Ваше тело всегда покрыто микроорганизмами, и вы не сможете избавиться от них всех. Они действительно приносят вам пользу, активируя вашу иммунную систему. Избавление от микробов, которые появляются на ваших руках, не сможет понизить вашу иммунитет, однако сможет уберечь вас от некоторых болезней.

Миф №6: Плохой запах изо рта не обязательно вызван плохой гигиеной полости рта

И это правда. Неприятный запах изо рта вызывается бактериями полости рта, однако это не означает, что вы недостаточно следите за личной гигиеной.

Одной из самых распространенных причин неприятного запаха является сухость во рту. Именно поэтому у многих людей может наблюдаться неприятный запах изо рта по утрам, ведь во время сна замедляется производство слюны. Слюна действует как ополаскиватель для полости рта, а также содержит соединения, убивающие бактерии. Когда слюны недостаточно, бактерии имеют более благоприятные условия для роста и размножения. Все это приводит к неприятному запаху. В некоторых случаях сухость рта может быть следствием прима лекарственных препаратов, таких как антигистаминные средства, лекарства для контроля кровяного давления, антидепрессанты или мочегонные средства.

Другой распространенной причиной неприятного запаха являются заболевания десен и зубов.

Как правильно следить за чистотой дома?

Известно, что уборка не является любимым занятием большинства людей. Тем не менее, эти несколько советов помогут вам сделать уборку, если не более приятной, то уж точно менее раздражающей:

Необязательно проводить генеральную уборку в то время, когда вы завалены работой или другими важными делами. Уберите только самые загрязненные участки, а остальное оставьте на более свободное время.

Уборка – занятие для всей семьи. Убедитесь в том, что каждый член семьи имеет свои обязанности по дому, а также выполняет их. Это освободит немного вашего времени и привьет чувство ответственности другим членам семьи.

Выделите себе время для уборки, свободное от других дел и отвлекающих факторов. Это поможет вам быстро и эффективно справиться с уборкой, не отвлекаясь на посторонние дела.

Следите за порядком. Чем меньше вещей вы оставите не на месте, тем меньше вам придется убирать.

Постарайтесь не пропускать запланированную уборку. Чем чаще вы будете убирать, тем меньше времени это будет занимать каждый раз.

Следите за запахами в доме. Проветренная комната без неприятных запахов автоматически кажется более чистой. Вы можете использовать коммерческие освежители воздуха или самодельные варианты.

Обязательно положите коврик перед входом в квартиру. Это поможет "словить" большую часть грязи с подошв обуви еще при входе в ваш дом.

Даже если вы не любите убирать, постарайтесь сделать уборку приятнее. Включите зажигательную и веселую музыку, пригласите друзей для помощи и обязательно вознаградите себя за хорошо проделанную работу!