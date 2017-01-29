Мир стоит на пороге эпидемии слепоты – ученые

Сегодня, 02:47

По словам врачей, современные дети начинают пользоваться устройствами с экранами максимально рано

Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
Фото из архива "Сегодня"

Суть в том, что люди проводят часы перед экранами разных устройств, вредя своим глазам. Свет, испускаемый экранами, вызывает необратимое повреждение сетчатки. А это основная причина центральной слепоты, пишет "Ортодокс".

По словам врачей, современные дети начинают пользоваться устройствами с экранами максимально рано. И это весьма тревожно. Ученые провели эксперимент с крысами. Они подвергли сетчатку животных воздействию белого светодиодного освещения от планшета. Только в одном случае использовались фильтры, а в другом – нет. В итоге, если фильтры не применялись, у крыс по прошествии трех месяцев показатели клеточной смерти в сетчатке увеличивались на 23%. Это угрожало реальной потерей зрения.

Плюс, увеличивалась экспрессия генов, связанных с клеточной смертью, и рос уровень выделения энзимов, также провоцирующих смерть клеток. К счастью, правильный фильтр спасал от негативных последствий. Еще эксперты изучили воздействие света от различных гаджетов на глаза детей. Оказалось, глаза детей получали в три раза больше света с короткими волнами, так как у них недлинные руки и дистанция до экрана планшетов или телефонов небольшая.

Помимо возможных повреждений сетчатки, из-за использования различных устройств появляется сухость глаз. Поэтому врачи советуют каждые 20 минут делать перерыв. Показана простая гимнастика: нужно отвести взгляд в сторону секунд на 20. Это позволит мышцам глаз расслабиться.
ученые, исследование, слепота

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