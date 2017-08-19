Недоношенные дети стали меньше болеть церебральным параличом – ученые

Вчера, 20:23

Каждый год на свет появляется около 15 миллионов недоношенных детей, они больше подвержены риску развития церебрального паралича

Новорожденный. Фото из открытых источников
Новорожденный. Фото из открытых источников

Сегодня недоношенные дети чаще выживают и имеют меньше проблем со здоровьем, чем в 1990-х годах, установили французские исследователи, – передает woman.ua.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год на свет появляется около 15 миллионов недоношенных детей. Они больше подвержены риску развития церебрального паралича, задержке развития и другим проблемам со здоровьем. Исследователи собрали данные о более чем 5 тысяч детей, родившихся на 22-34-й неделе беременности. Церебральный паралич развился в 6,9% детей, родившихся на 24-26-й неделе беременности, в 4,3% 0- на 27-31-й неделе и только в 1% после этого срока.

Сравнив результаты с данными 1997 года, ученые установили, что выживание недоношенных детей выросло на 6%, а количество случаев развития церебрального паралича уменьшилась на 3,3%.

Задержка в развитии наблюдалась примерно у половины детей, родившихся на 24-26-й неделе, до 32-34-й недели этот показатель был таким же, как у доношенных.

Напомним, в Индии родился младенец, "беременный" собственным братом.
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