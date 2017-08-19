Недоношенные дети стали меньше болеть церебральным параличом – ученые

Каждый год на свет появляется около 15 миллионов недоношенных детей, они больше подвержены риску развития церебрального паралича

Сегодня недоношенные дети чаще выживают и имеют меньше проблем со здоровьем, чем в 1990-х годах, установили французские исследователи, – передает woman.ua.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год на свет появляется около 15 миллионов недоношенных детей. Они больше подвержены риску развития церебрального паралича, задержке развития и другим проблемам со здоровьем. Исследователи собрали данные о более чем 5 тысяч детей, родившихся на 22-34-й неделе беременности. Церебральный паралич развился в 6,9% детей, родившихся на 24-26-й неделе беременности, в 4,3% 0- на 27-31-й неделе и только в 1% после этого срока.

Сравнив результаты с данными 1997 года, ученые установили, что выживание недоношенных детей выросло на 6%, а количество случаев развития церебрального паралича уменьшилась на 3,3%.

Задержка в развитии наблюдалась примерно у половины детей, родившихся на 24-26-й неделе, до 32-34-й недели этот показатель был таким же, как у доношенных.

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