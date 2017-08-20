Недостаток железа в крови ребенка может привести к опасной болезни

Сегодня, 14:00

Анемию не допустят соки вприкуску с орехами и табу на молочную кашу

Соки из овощей и фруктов улучшают усвоение железа из мяса и рыбы
Соки из овощей и фруктов улучшают усвоение железа из мяса и рыбы

Одним из последствий нехватки железа в крови является кислородное голодание клеток головного мозга. У школьников это выливается в повышенную усталость, рассеянность, плохую успеваемость, неважную память и поведение.

Как исправить положение вещей? Об этом мы поговорили с Наталией Гордиенко, гастроэнтерологом, терапевтом высшей категории клиники Doctor Sam, и Вероникой Князевой, педиатром, семейным врачом, гомеопатом.

АНЕМИЮ УПРЕДЯТ ЖИВОТНЫЕ ПРОДУКТЫ

Железо бывает двух форм: гемовое и негемовое. Первое усваивается не меньше, чем на 50%, и содержится в мясе, рыбе, яйцах. Второе — в растительных продуктах, и оно усваивается не больше, чем на 7%.

Напрашивается вывод: фрукты, овощи, орехи и семечки, как источник железа, не годятся. Но это не совсем так: гемовое железо усваивается полностью, только если желудочно-кишечный тракт здоров, а желчный пузырь работает, как часики.

А поддерживать эти процессы в норме позволяет как раз употребление растительных продуктов: они содержат клетчатку, которая очищает ЖКТ, и являются натуральным поливитаминным комплексом.

Для детей это: по 300 г фруктов и овощей в день, тарелка каши из цельного зерна и 30—40 г орехов (сырых, можно подсушенных при температуре не выше 45 °С).

Часть витаминок с грядки можно употреблять в виде соков: во-первых, жидкая пища быстрее усваивается; во-вторых, не все фрукты и овощи дети готовы есть в цельном виде, а вот от соков откажется редкий ребенок.

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Больше всего железа — в мясе кролика, говядине и индейке. Также в печени, особенно — в говяжьей. Но печень полезна, только если вы уверены, что животное или птица выращивались с соблюдением экологических технологий, ведь она — орган-фильтр вредных веществ.
Растительного железа больше в помидорах, моркови, свекле, цветной капусте, шиповнике (к слову, железа в 100 граммах шиповника — 28 мг, что в 300 раз больше, чем в яблоках), персике, груше, а также гречневой, пшенной и овсяной крупах.

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С ЧЕМ СОЧЕТАТЬ ИСТОЧНИКИ ЖЕЛЕЗА

Как уже было сказано, гемовое железо — вещество самодостаточное. А вот усвоению железа из растительных продуктов могут помешать его антагонисты. И прежде всего — кальций. Потому йогурт с фруктами или молочная каша (крупы — также источник негемового железа) — это неплохо с точки зрения "здоровости" продуктов. Но в контексте усвоения железа такой тандем недопустим: фрукты следует есть с кашами или овощами. Ведь, кроме улучшения усвоения растительного железа, такое сочетание продуктов обеспечивает школьника энергией.

Усвоению негемового железа также препятствуют фитины (чемпион по ним — яйца) и танины, самое высокое количество их — в чае. А вот марганец и медь усвояемость негемового железа увеличивают. Самая большая их концентрация — в растительных продуктах, в различных сортах орехов. Таким образом, овощные и фруктовые салаты (или соки из них) с добавлением орехов или вприкуску с ними — отличный "железный" перекус для школьника.

Хороший тандем — железо и витамин С. Потому салаты (соки) лучше готовить с таким аскорбиновым ингредиентом, как черная смородина (если микс фруктовый), и со сладким перцем (в миксах овощных). Еще один друг железа, как растительного, так и "мясного", — пепсин, фермент, вырабатываемый желудком. Его количество зависит от здоровья желудочно-кишечного тракта, и, как уже было сказано, фрукты, овощи и соки из них улучшают функции пищеварительных органов. Это косвенное воздействие на выработку пепсина. Но есть и прямое позитивное влияние фруктово-овощных соков на уровень пепсина: они повышают выработку желудочных соков, которые содержат пепсин, и улучшают продуцирование соляной кислоты. А только в кислой среде этот фермент активен.
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Автор:

Ионычева Наталия

Источник:

"Сегодня"

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