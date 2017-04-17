Неприятные "подарки" весны: как избежать обострения недугов мочеполовой системы

Все мы уже очень соскучились по теплой погоде, и она нас своим появлением побаловала. Ах, как не хочется с ней расставаться! Но в ближайшие три недели синоптики, увы, прогнозируют похолодание до 7 и даже до 4 градусов тепла днем, и температурные скачки в отдельные дни в 5—7 градусов в обе стороны. В условиях таких "качель" легко переохладиться, не рассчитав с одеждой. Потому лучше прожить остаток месяца по принципу "пар костей не ломит".

Ведь переохлаждение чревато активизацией патогенных организмов, живущих в каждом из нас и сдерживаемых иммунитетом. Вкупе с авитаминозом, достигшим к середине весны своего апогея и самым наихудшим образом влияющим на защитные силы организма, есть риск заработать заболевания мочеполовой системы. Его увеличивают и наши ежедневные, порой безобидные привычки.

Как предупредить обострение весенних проблем со здоровьем и какие ошибки допускаются при их лечении, мы обсудили с экспертами: Николаем Квачом, урологом-андрологом, членом Европейской ассоциации урологов и Линой Гирагосовой, гинекологом, врачом Центра онкологии и радиохирургии.

ЦИСТИТ

КАК УПРЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ. При позывах сходить в туалет не сидите до последнего: "Вот сейчас доделаю, и пойду". Как правило, "сейчас" затягивается надолго. Если это ваша постоянная привычка, хронический застой мочи снижает местный иммунитет, что открывает ворота для инфекции и активизации условно-патогенной микрофлоры.

ОШИБКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ. Необходимо назначение антибиотиков не широкого действия, а комбинированного. Ведь часто болезнь возникает не только из-за бактерий, но и одновременно — из-за грибков. Также эффективным лечение не будет без назначения нестероидных препаратов: кроме уничтожения "микробов", необходимо уменьшение воспаления в тканях.

УРЕТРИТ

КАК УПРЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ. Вовремя и правильно совершайте гигиенический туалет, чтобы избежать попадания патогенных микроорганизмов в уретру из кишечника (подмывайтесь сверху вниз). Особенно это касается женщин: уретра у них короткая и широкая, что облегчает микробам "дорогу", и потому эта болезнь встречается у представительниц прекрасного пола в 9 раз чаще, чем у мужчин.

ОШИБКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ. Терапия должна быть направлена также и на лечение болезней желудочно-кишечного тракта (в частности — дисбактериоза, хронических запоров, геморроя). Ведь они ведут к возникновению дисбактериоза в кишечнике, а значит, избавиться от воспалений в мочеполовой системе навсегда будет невозможно — из-за попадания в уретру нездоровой флоры из кишечника, иначе уретрит может перерасти в хроническую форму.

ПИЕЛОНЕФРИТ

КАК УПРЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ. Одна из самых распространенных причин возникновения воспалительного заболевания почек — пиелонефрита (кроме инфекционных агентов) — это камни в почках: они мешают нормальному кровоснабжению почек, из-за чего со временем возникает воспаление в них. А последние исследования доказали, что внутри камней находятся поры, в которых могут аккумулироваться бактерии. Формированию "камешков" нередко способствуют, кроме прочего, нарушения в работе щитовидной и паращитовидной желез. Поэтому, если вы страдаете эндокринологическими заболеваниями (например, гипертиреозом, сахарным диабетом, миомой, дисфункцией яичников), необходима своевременная, а при хроническом течении болезни — и постоянная терапия. А для упреждения указанных заболеваний необходимо минимум раз в год приходить на профилактический осмотр к терапевту, эндокринологу, урологу и/или гинекологу.

ОШИБКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ. Сборы и капли "для почек" без диагностирования состояния печени и желчного пузыря чреваты. Ведь они еще и желчегонны. И "камешки" в желчном пузыре (диагностированные или те, о наличии которых человек пока не догадывается) могут привести к механической желтухе: камни застрянут в желчевыводящих путях, и придется удалять желчный пузырь.

Оксолаты, фосфаты, ураты в моче — не повод назначать мочегонные препараты (в том числе травки) без УЗИ, анализа мочи и крови на солевой обмен: их обнаружение в моче говорит лишь о том, что почки справляются со своей функцией и выводят различного рода соли из организма. Если же есть недиагностированная мочекаменная болезнь, мочегонные препараты могут вызвать неконтролируемый выход "камешков". А лечение болезни, которой на самом деле нет, будет вредным. Ведь любой препарат имеет побочные эффекты и с ними есть смысл мириться только при наличии недуга.

ПРОСТАТИТ

КАК УПРЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ. Часто с визитом к врачу мужчины тянут до последнего, пока уж совсем не припечет. Безусловно, это касается и некоторых женщин. Но представители сильного пола это делают чаще: из-за ложного стыда и боязни боли. Последнее уводит их подальше, в частности — от стоматологов. А ведь развитие простаты и хроническое течение потом этой болезни возможно из-за патогенных микроорганизмов, живущих не в половых путях, а в носоглотке. Дело в том, что кровь прокачивается во все органы человека по замкнутой системе кровообращения. Таким образом, патогенные организмы, живущие в носу и рту, переносятся током крови в другие органы, в частности — в мочеполовую систему. То есть происходит внутреннее инфицирование простаты. Потому стоит хотя бы два раз в год посещать не только уролога или андролога, но и стоматолога и лора, и не заниматься самолечением при развитии осложнений в горле и носу на фоне ОРВИ, так как оно может быть неэффективным.

ОШИБКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ. Использование препаратов на основе пальмы сабаль. Они могут выполнить свою задачу — улучшить кровоток. Но этого недостаточно для излечения инфицирования и воспаления. А улучшить выработку тестостерона (а именно он в ответе за мужское здоровье) они не в состоянии. Такие препараты годятся только как подспорье к антибиотикотерапии.

МОЛОЧНИЦА

КАК УПРЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ. Идеальная среда для размножения бактерий — щелочная. А к ее формированию ведет (в том числе) злоупотребление сладкой и мучной пищей.

ОШИБКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ. Уверенность, что чем новее препарат, тем он эффективнее. Особенно если лечение назначать самой. А реклама именно к этому призывает: выпил модное лекарство — и забыл о проблеме. Но часто, уверяют врачи, у пациенток наблюдается невосприимчивость к новым действующим веществам для лечения кандидоза. Потому без антибиотикограммы — определения восприимчивости конкретной пациентки к конкретному антибиотику — терапия молочницы будет неэффективной, а то и загонит болезнь в хроническую форму. Ведь патогенные микроорганизмы тоже хотят жить, и, если их "травить" понемногу и неподходящими препаратами, то приспосабливаются к "отраве" и становятся более живучими.