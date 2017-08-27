Новый анализ крови может обнаружить рак задолго до появления симптомов

Сегодня, 05:41

В рамках исследования было изучено 58 генов, связанных с раком, путем глубокого секвенирования ДНК

Ученые. Фото: spletnik.ru
Ученые. Фото: spletnik.ru

Исследователи из онкологического центра Джонса Хопкинса разработали тест, который может определить наличие рака до появления симптомов. Ученые обнаружили, что умирающие опухолевые клетки выделяют небольшие фрагменты ДНК в кровь, которую можно протестировать, передает "Ортодокс".

Анализ крови дает возможность подтвердить наличие рака молочной железы, рака толстой кишки, рака легких или рака яичников. Уникальность данного теста заключается в том, что он может отличить ДНК опухолей и других изменений ДНК, которые обычно принимаются за биомаркеры рака.

В ходе испытаний тест смог обнаружить опухолевую ДНК более чем у половины пациентов, у всех из которых был диагностирован рак первой стадии. Тест оказался более точным на более поздних стадиях рака, хотя онкологи отмечают, что целью теста будет выявление рака на самой ранней стадии, насколько это возможно. "Удивительный результат заключается в том, что мы можем выявить большое число пациентов с изменениями в крови, предшествующими появлению симптомов болезни", – говорит доктор Виктор Велкулеску.

В рамках исследования было изучено 58 генов, связанных с раком, путем глубокого секвенирования ДНК для поиска мутаций в опухолевых клетках, которые циркулируют в организме. У пациентов с раком в крови присутствует ДНК опухолевых клеток, которые умирают. Проанализировав кровь, ученые смогли идентифицировать 50% пациентов с раком толстой кишки первой стадии и 90% пациентов с раком толстой кишки второй, третьей или четвертой стадии. Эксперты также выявили 45% пациентов с раком легких первой стадии, 67% пациентов с раком яичников первой стадии и 67% пациентов с раком молочной железы первой стадии. Хотя результаты были многообещающими, тест по-прежнему нуждается в значительном улучшении, говорят медики.
рак, тест, ученые

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