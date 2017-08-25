О каких продуктах нужно забыть женщинам после 30 лет

Известный дерматолог Энни Кей заявила, что список наших покупок в супермаркете должен меняться так же часто, как и наш возраст. И мы с ней полностью согласны!

Специалисты отмечают, что с возрастом меняется обмен веществ, пишет "Домашний очаг". А это значит, что после наступления определенного возраста каждой женщине стоит пересмотреть свой рацион – включить в него продукты, богатые полезными веществами, и отказаться от тех, которые негативно сказываются не только на фигуре, но и на общем состоянии здоровья.

Американское издание My Domaine опросило ведущих диетологов, а также специалистов в области здорового питания, чтобы выделить 5 продуктов, которых необходимо избегать после 30-ти лет – в особенности женщинам.

Сахар

После 30 лет диетологи рекомендуют сократить употребление сахара, поскольку он провоцирует воспалительные процессы, а также повреждает волокна коллагена и эластина, которые сохраняют нашу кожу молодой и упругой. Причем, важно отказаться от употребления не только чистого сахара, но и "скрытого", который содержится во многих продуктах, порой самых неожиданных.

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Приправы и соусы

Эксперты рекомендуют исключить из рациона потребление соусов – таких, как кетчуп и майонез, а также тщательно выбирать приправы: они не должны содержать усилителей вкуса и искусственных ароматизаторов. Лучшим выходом будет заменить вредные соусы и приправы натуральными специями – такими, как тмин или куркума. Первый вариант помогает пищеварению, второй – обладает противовоспалительными свойствами

Макаронные изделия

После 30 женщинам нужно сократить потребление глютена и полностью исключить из рациона макаронные изделия. Дело в том, что для того, чтобы переварить глютен, наш организм потребляет очень много энергии. Также глютен иногда плохо воспринимается кишечником, оставляя чувство вздутости.

Диетические напитки

Диетологи продолжают утверждать, что диетические напитки крайне вредны для здоровья. По словам диетолога Трисии Уильямс, они заставляют наш организм переживать жуткий стресс: когда мы употребляем такой напиток, то наш мозг воспринимает его как сладкий, а затем вырабатывает инсулин, чтобы метаболизировать сахар, которого на самом деле нет.

Белый хлеб и выпечка

Если хлеб производится не из цельного зерна, то его употреблять нельзя. При употреблении белого хлеба и сдобной выпечки организм превращает рафинированные углеводы в сахар, а затем – в глюкозу, и повреждает коллаген, который борется против морщин. Если вы не можете жить без хлеба и выпечки, то выбирайте только цельнозерновые.