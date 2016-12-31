Обостренная депрессия: симптомы, профилактика и лечение

Лечение депрессии должно проходить под наблюдением врача. Только врач может подобрать препараты и их дозировку с учетом индивидуальных особенностей пациента

С каждым годом депрессия становится все более распространенным заболеванием во всем мире. По прогнозам ВОЗ, в ближайшее десятилетие это психическое расстройство по распространенности опередит сердечно-сосудистые заболевания, пишет likar.info.

Депрессия сопровождается такими симптомами как снижение настроения, потеря способности радоваться, нарушениями мышления, двигательной заторможенностью. Больной депрессией человек теряет интерес к жизни, своей привычной деятельности и окружающим, у него снижается самооценка. Некоторые больные на фоне депрессии начинают злоупотреблять алкоголем или наркотиками.

Депрессия может возникать в виде единичных эпизодов болезни различной тяжести, или носить хронический характер. У одних больных длительная депрессия не достигает значительной тяжести, а у других – повторяется в обостренном виде.

Симптомы депрессии

Депрессия имеет эмоциональные, физиологические, поведенческие, мыслительные проявления.

В эмоциональном плане больной человек страдает от тоски, отчаяния, угнетенного и подавленного настроения, тревоги. Он становится раздражительным, постоянно ощущает чувство вины. Депрессия часто сопровождается тревогой о судьбе и здоровье близких. При глубокой депрессии человек теряет способность переживать любые чувства.

К физиологии депрессии относятся нарушение сна, изменение аппетита, запоры, снижение сексуального влечения, повышенная утомляемость, боли и дискомфорт в теле.

Человек пассивен и избегает контактов с другими людьми, ему трудно сосредоточиться и принимать решения. Будущее он видит в черных красках. Его тревожат мысли о собственной ненужности и беспомощности, а в тяжелых случаях – мысли о самоубийстве.

В отличие от обычного ухудшения настроения, при клинической депрессии перечисленные симптомы (или их часть) сохраняются не менее двух недель.

Что провоцирует обострение депресии?

Обострения депрессии могут носить сезонный характер. Например, симптомы болезни проявляются осенью или весной. Изменение климата, "перенастройка" биологических часов – другие распространенные причины обострения заболевания. У больных хронической депрессией обострение часто спровоцировано преждевременным прекращением приема лекарств.

Обострение заболевания в межсезонье связано с недостатком солнечного света, нехваткой витаминов, малоподвижным образом жизни. Изменения климата также вносят свой вклад в ухудшение состояния: перепады атмосферного давления, резкие смены температуры воздуха, природные явления усиливают беспокойство, тревогу и страх.

Переход с одного сезона года на другой сопровождается гормональной перестройкой, а изменение гормонального фона отражается на настроении.

У женщин обострение депрессии может быть связано с репродуктивным циклом. Так, некоторые женщины страдают от ежемесячного обострения предменструального депрессивного синдрома, который соответствует менструальному циклу. Послеродовая депрессия и депрессия на фоне климакса может продолжаться несколько недель или месяцев.

Вероятность обострения депрессии из-за преждевременного прекращения приема антидепрессантов составляет 80%. При этом болезнь становится сложнее лечить.

Профилактика обостренной депрессии

После прохождения основного курса терапии лечения депрессии пациенту после нормализации состояния необходимо пройти поддерживающий курс. Этот этап может продлиться 4-6 месяцев или более.

Как показали результаты эксперимента, проведенного психиатрами из США, пациенты с депрессией способны сами контролировать проявление заболевания, научившись самоосмысливать признаки обострения. Участники эксперимента, которые прошли курс когнитивной терапии и научились определять признаки, предвещающие обострение и рецидив, смогли самостоятельно принимать меры, чтобы не допустить очередного эпизода депрессии.

Профилактике обострений депрессии способствуют отказ от вредных привычек, физическая активность, рациональное питание, общение с близкими и друзьями.

Лечение обостренной депрессии

Если речь идет о клиническом диагнозе "депрессия", то лечение должно проходить под наблюдением врача. Только врач подбирает препарат для лечения, антидепрессанты и их дозировку с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Способ лечения сезонной депрессии врач выбирает в зависимости от формы заболевания. Большинство врачей рекомендует пациентам много гулять в первой половине дня, чтобы получить побольше солнечного света. Также может понадобиться прием антидепрессантов либо светолечение (фототерапия). Во время этой процедуры на пациента воздействуют ярким светом.

Важным дополнением к лечению депрессий является психотерапия. С ее помощью пациент развивает навыки эмоциональной саморегуляции, которые помогут ему в дальнейшем справляться с кризисными ситуациями. Для преодоления депрессии важна поддержка близких людей.